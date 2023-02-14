沙鹿北勢國中棒球隊晉級聯賽 蔡其昌、林靜儀齊為選手加油

台中市沙鹿區北勢國中棒球隊成功晉級，參加111年學年度國中棒球聯賽硬式組，立法院副院長、中華職棒大聯盟會長蔡其昌及立委林靜儀今天到棒球場勉勵並致贈棒球、桌曆及獎學金，要為選手們爭取更多資源及軟硬體設施，讓他們成為棒球界的明日之星。

立法院副院長、中華職棒大聯盟會長蔡其昌表示，北勢國中棒球隊今年的成績非常好，將要代表台中市參加全國的國中棒球聯賽，北勢國中棒球隊後援會會長說，希望他能為小朋友鼓勵、加油打氣，所以他們今天準備棒球、加上中華職棒的桌曆還有獎學金，跟林靜儀委員一起來幫小朋友鼓勵。

蔡其昌說，台中海線相對偏遠，資源比起市區也比較不足，他和林靜儀委員這幾年來努力，一方面讓硬體設施從中央爭取預算加以改善，更重要的是軟體上我們必須號召社會各界一起來支持棒球運動，支持孩子們打棒球，所以今天再度來到北勢國中棒球隊，希望帶給孩子們更多協助與籌措，也祝福他們這次比賽能有好成績

蔡其昌說，中華職棒球星吳哲源、林靖凱也是畢業於北勢國中棒球隊，他相信只要選手願意努力、社會給予一定的支持，孩子們都能有好的表現與成績，也能讓台灣的棒球運動更向下紮根，希望大家共同支持。