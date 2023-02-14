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2年投入1.1億卻有學校缺教學觸屏 新北巿府：今年再裝2千台

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
議員黃淑君質疑效率慢，光板橋區安裝率僅達42%，甚至有學校連一台觸屏都沒有。圖／黃淑君提供
議員黃淑君質疑效率慢，光板橋區安裝率僅達42%，甚至有學校連一台觸屏都沒有。圖／黃淑君提供

行政院2021年宣布4年投入200億推動「班班有網路，生生有平板」計畫，讓教師用觸控螢幕，學生用平板上課，2年來新北市已投入1.1億購置觸屏，但議員黃淑君、李宇翔質疑效率慢，光板橋區安裝率僅達42%，甚至有學校連一台觸屏都沒有。新北教育局說，觸屏安裝將以5年期程分年執行，今年預計再安裝2000台。

中央推動「班班有網路，生生有平板」，市府先前估算需十幾億經費，因此決定逐年申請，目標2025年建置全市1萬600間智慧教室，現新北市已安裝4634台觸屏、占40%。

黃淑君說，樂見新北市的所有師生，都能善用科技，提高教與學的效率和意願，但以自己服務的板橋區為例，去年度需求共有1754台，直到現在才安裝734台、僅佔42%，像是海山高中共有118班，至今才安裝1台觸屏，讓她怒批「大家都已經開學了，教育局是不是還沒開工？」

黃淑君質疑，像是大觀國中、溪洲國小這些學校到現在一台觸屏都沒有，認為教育不能等，數位教育建設不能一拖再拖；李宇翔也批評，市府「差別待遇」的教學場域，讓孩子學習資源落差非人民之福。

新北教育局說，智慧教育除有設備外，也需要相對應得師資、教案，加上該計畫總經費逾10億，因此教育局以5年期程分年執行，讓學校依實際需求，逐步建置智慧教室，過去兩年已安裝4634台、占40%，今年預計再安裝2000台，並在2025年完成1萬600台觸屏。

教育局說，板橋區安裝比率及進度與全市相符，未來3年內將分批建置觸屏，也會請學校將觸屏安裝於高度使用教的學空間，並搭配師資培訓及課程設計，讓教學現場實際應用觸控式螢幕，提升學生學習成效。

議員李宇翔批評，市府「差別待遇」的教學場域，恐讓孩子學習資源落差。圖／李宇翔提供
議員李宇翔批評，市府「差別待遇」的教學場域，恐讓孩子學習資源落差。圖／李宇翔提供
中央推動「班班有網路，生生有平板」，讓教師用大螢幕，學生用平板上課。圖／本報資料照
中央推動「班班有網路，生生有平板」，讓教師用大螢幕，學生用平板上課。圖／本報資料照
中央推動「班班有網路，生生有平板」，讓教師用大螢幕，學生用平板上課。圖／本報資料照
中央推動「班班有網路，生生有平板」，讓教師用大螢幕，學生用平板上課。圖／本報資料照

教育局

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