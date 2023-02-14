台東蘭嶼中學煩惱缺廚工 屏東離島小琉球5所全招滿

台東離島蘭嶼中學開學出現廚房缺工窘況，屏東縣政府教育處副處長楊英雪說， 屏東離島和偏鄉地區學校營養午餐廚工聘用，要有中餐丙級證照，過去因工資問題較不穩定，教育部去年以基本工資全額補助廚工薪資後，包括離島琉球鄉和原鄉偏遠地區國中小學，均順利招聘到廚工，待遇提高後，各校未發生缺工。

離島的屏東琉球鄉4所國小和1國中，各校營養午餐都是自設廚房，學生數最多的白沙國小校長田永成說，廚工要有中餐丙級證照，離島地區請專業人才難，遑論工資不高，今年開出優於基本工資每小時176元、近200元的時薪，工作時間周一至周五上午8時至下午2時，每天6小時，因琉球觀光業興盛，下午和假日還可到餐廳兼差，收入不比都會差，目前2名廚工都是充滿熱忱的年輕人。

「公務員有偏鄉和離島加給，廚工也該比照！」外處屏南偏遠山區的牡丹國小校長李嘉慶說，過去廚工待遇都是時薪計算，每月萬餘元，寒暑假沒工作，有中餐丙級證照的人意願低，教育部去年以基本工資全額補助後，都領基本工資月薪，還有年終獎金可領，今年很快就招到人；琉球國中聘用1名以鐘點計薪的廚工，校長蘇傳桔說，提高離島廚工待遇才能留住人。

位處恆春鎮郊的水泉國小自設中央廚房，校長莊逸萍說，過去多是由有中餐丙級證照退休家長抱著奉獻的心擔任，收入和付出不符比例，去年以基本工資全額補助後，工作時愈來愈帶勁了。