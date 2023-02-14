快訊

「法乳般淨白」整理靈骨驚人發現！佛光山證實：星雲大師有數不清的舍利子

衛福部新人事 周志浩升任衛福部次長 莊人祥接疾管署長

全國師生盃飛鏢賽 台中清水高中蟬聯冠軍

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市立清水高中師生參加111學年度全國各級學校師生盃飛鏢錦標賽，表現傑出，連續二年冠軍。圖／清水高中提供
台中市立清水高中師生參加111學年度全國各級學校師生盃飛鏢錦標賽，表現傑出，連續二年冠軍。圖／清水高中提供

111學年度全國各級學校師生盃飛鏢錦標賽2月11、12日，在新北市板樹體育館舉行，今年比賽參賽人數突破歷年紀錄，高中職校共有39校186名師生組隊報名，台中市立清水高中師生表現優異，繼去年奪高中組績優團體獎冠軍後，今年蟬聯，完成二連霸。

清水高中師生共拿下6金2銀2銅及團體績優冠軍的佳績，榮獲高中女子組單打、雙打及混雙三冠王的學生蔣喬伃表示，去年年底在全國飛鏢錦標賽取得高中女子組單打第一名，教練寄予厚望，期待她的表現，對她是壓力也是肯定，更是持續精進的動力，她感謝教練平時的用心陪伴與細心指導；也感謝搭檔李虹誼學姐及李明修學長，如果沒有他們的扶持與砥礪，自己單打獨鬥也無法獲得優異成績。

教練吳世峯老師說，飛鏢競賽是一場心理素質的對抗，學生將平時的練習成果，展現於比賽現場，期盼學生能將這些經驗運用在未來的其他挑戰上，不僅希望同學創下佳績，也期許同學以抗壓力面對人生各項挑戰，在其他領域能同樣強大。

清水高中校長蕭建華表示，學校師生於寒假期間積極備戰這次比賽，辛勤努力，最終拿到豐碩成果。清中飛鏢隊成立於108學年，當時飛鏢為甫推廣的新興運動，吳世峯老師與張鈞明老師率先專業訓練，取得丙級、乙級教練證，再攜手其他體育教師訓練，提升專業技能，積極投入人力及時間，培訓優秀選手。在師生共同努力下，近3年參與競賽，連年表現優異，日前更獲得飛鏢總會的青睞，擔任國際交流賽參賽學校之一。

台中市立清水高中師生參加111學年度全國各級學校師生盃飛鏢錦標賽，表現傑出，連續二年冠軍。圖／清水高中提供
台中市立清水高中師生參加111學年度全國各級學校師生盃飛鏢錦標賽，表現傑出，連續二年冠軍。圖／清水高中提供
台中市立清水高中師生參加111學年度全國各級學校師生盃飛鏢錦標賽，表現傑出，連續二年冠軍。圖／清水高中提供
台中市立清水高中師生參加111學年度全國各級學校師生盃飛鏢錦標賽，表現傑出，連續二年冠軍。圖／清水高中提供

體育 台中市

延伸閱讀

網球／吳易昺為中國贏史上ATP首冠 盧彥勳：曾幫他訓練數月

金門馬拉松賽事地形大考驗 北市長跑甜心奪半馬組之冠

台灣正妹奪日本大胃王亞軍！5分鐘吃208碗蕎麥麵 超狂紀錄曝

中區22所高中合作 25位大一生為高三學生分享申請入學經驗

相關新聞

代理教師聘期 挨轟一國多制

全國超過十個縣市的代理教師，因縣市預算，長期以來只能領十個月薪資，無法獲得完整聘期，與正式教師同工不同酬。多個教育團體昨...

捐贈學習帳號繪本 新北攜手企業助偏鄉學生學英文

新北市教育局今舉辦公益捐贈記者會，由易晨智能股份有限公司、東華書局及皇家菁英美語捐贈新北市偏鄉學生3千組EZ Talki...

全國代理教師有望領全年薪資 教育部曝「正規畫修法」

桃園市長張善政日前宣布高中以下代理教師全年聘期，保障代理教師與正式教師「同工同酬」。不過全國教育產業總工會今天表示，除了...

全國師生盃飛鏢賽 台中清水高中蟬聯冠軍

111學年度全國各級學校師生盃飛鏢錦標賽2月11、12日，在新北市板樹體育館舉行，今年比賽參賽人數突破歷年紀錄，高中職校...

地方促中央補足薪資差額

代理教師未有全年聘期的台南、高雄、台中及新北等教育局指出，目前都依教育部規定辦理，未來教育部修法要求全年聘期，會比照辦理...

禁菸場所擴大 大專院校、幼兒園、托嬰中心入列

菸害防制法修正條文經立法院三讀通過，擴大禁菸場所，包含大專校院、幼兒園、托嬰中心、居家式托育服務場所，及未設有獨立空調及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦