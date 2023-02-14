全國師生盃飛鏢賽 台中清水高中蟬聯冠軍

111學年度全國各級學校師生盃飛鏢錦標賽2月11、12日，在新北市板樹體育館舉行，今年比賽參賽人數突破歷年紀錄，高中職校共有39校186名師生組隊報名，台中市立清水高中師生表現優異，繼去年奪高中組績優團體獎冠軍後，今年蟬聯，完成二連霸。

清水高中師生共拿下6金2銀2銅及團體績優冠軍的佳績，榮獲高中女子組單打、雙打及混雙三冠王的學生蔣喬伃表示，去年年底在全國飛鏢錦標賽取得高中女子組單打第一名，教練寄予厚望，期待她的表現，對她是壓力也是肯定，更是持續精進的動力，她感謝教練平時的用心陪伴與細心指導；也感謝搭檔李虹誼學姐及李明修學長，如果沒有他們的扶持與砥礪，自己單打獨鬥也無法獲得優異成績。

教練吳世峯老師說，飛鏢競賽是一場心理素質的對抗，學生將平時的練習成果，展現於比賽現場，期盼學生能將這些經驗運用在未來的其他挑戰上，不僅希望同學創下佳績，也期許同學以抗壓力面對人生各項挑戰，在其他領域能同樣強大。