全國師生盃飛鏢賽 台中清水高中蟬聯冠軍
111學年度全國各級學校師生盃飛鏢錦標賽2月11、12日，在新北市板樹體育館舉行，今年比賽參賽人數突破歷年紀錄，高中職校共有39校186名師生組隊報名，台中市立清水高中師生表現優異，繼去年奪高中組績優團體獎冠軍後，今年蟬聯，完成二連霸。
清水高中師生共拿下6金2銀2銅及團體績優冠軍的佳績，榮獲高中女子組單打、雙打及混雙三冠王的學生蔣喬伃表示，去年年底在全國飛鏢錦標賽取得高中女子組單打第一名，教練寄予厚望，期待她的表現，對她是壓力也是肯定，更是持續精進的動力，她感謝教練平時的用心陪伴與細心指導；也感謝搭檔李虹誼學姐及李明修學長，如果沒有他們的扶持與砥礪，自己單打獨鬥也無法獲得優異成績。
教練吳世峯老師說，飛鏢競賽是一場心理素質的對抗，學生將平時的練習成果，展現於比賽現場，期盼學生能將這些經驗運用在未來的其他挑戰上，不僅希望同學創下佳績，也期許同學以抗壓力面對人生各項挑戰，在其他領域能同樣強大。
清水高中校長蕭建華表示，學校師生於寒假期間積極備戰這次比賽，辛勤努力，最終拿到豐碩成果。清中飛鏢隊成立於108學年，當時飛鏢為甫推廣的新興運動，吳世峯老師與張鈞明老師率先專業訓練，取得丙級、乙級教練證，再攜手其他體育教師訓練，提升專業技能，積極投入人力及時間，培訓優秀選手。在師生共同努力下，近3年參與競賽，連年表現優異，日前更獲得飛鏢總會的青睞，擔任國際交流賽參賽學校之一。
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