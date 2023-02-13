全國代理教師有望領全年薪資 教育部曝「正規畫修法」

桃園市長張善政日前宣布高中以下代理教師全年聘期，保障代理教師與正式教師「同工同酬」。不過全國教育產業總工會今天表示，除了桃園市，台北市、高雄市也有條件給予完整聘期，但包括台中市、彰化縣、南投縣在內等縣市政府卻無完整聘期，也沒有考核獎金，建議中央訂定相關規範，若中央修法改為全年聘期，則應補足薪資差額，讓代理教師待遇全國一致。

教育部稍早表示，為維護代理教師權益，教育部自2016年至今，與縣市政府多次研商代理教師聘期議題，為使此案具有法源基礎，正規畫將代理教師完整聘期納入「高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法」研訂，並針對服務日、請(休)假等事宜併同納入研議，後續教育部將邀集各地方政府及相關團體召開會議研商，保障代理教師權益。

此案不只教師團體關注，立法院教文會去年11月審查112年度教育部及所屬單位預算案。立委范雲提案指出，國中小代理教師比例飆升至14%，每七位教師就有一位是代理教師。而就現況而言，各地方政府為了節省教育經費，多數均未給予全年薪資、或是附有兼任行政職等條件始給予全年薪資，造成代理教師勞動權益受損。

范雲提案凍結國教署預算500萬元，待國教署修正「高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法」，明定112學年度起，各縣市及學校須不設條件給予代理教師完整聘期，法規修正完成後才能動支。

國教署長彭富源當時表示，國教署同仁已經有搜集相關意見，接下來將召集地方政府、教師團體、校長團體等相關代表研商修法，給予代理教師完整聘期。

至於各縣市經費來源，彭富源說，基本上個縣市原本就編列預算要聘正式教師，只不過編了經費，卻改聘代理教師。他表示，若地方政府沒有聘正式教師，錢用來聘用經費需求更少的代理教師，會用這個角度跟地方政府會商應該要專款專用。不管是經費運用，或是法理上，都會朝完整聘期方向來會商。