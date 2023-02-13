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代理教師同工不同酬 全教產籲教部修法補足薪資

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
桃園市教育局日前宣布，國中小學及公幼實施代理教師全年聘期，落實同工同酬。圖／桃園市教育局提供
桃園市教育局日前宣布，國中小學及公幼實施代理教師全年聘期，落實同工同酬。圖／桃園市教育局提供

桃園市長張善政日前宣布高中以下代理教師全年聘期，保障代理教師與正式教師「同工同酬」。不過全國教育產業總工會今天表示，除了桃園市，台北市、高雄市也給予完整聘期，但包括台中市、彰化縣、南投縣在內等縣市政府卻無完整聘期，也沒有考核獎金，建議中央訂定相關規範，若中央修法改為全年聘期，則應補足薪資差額，讓代理教師待遇全國一致。

全教產表示，日前接獲代理教師陳情，近年許多縣市耗資聘僱外籍英語教師，遇到代理教師要求全年聘用時，卻馬上改口說財政困難。另外，正式教師有考核獎金，但同樣是7、8月不支薪的外籍英語教師竟也有考核獎金，但同樣是每年支薪未滿12個月的本土代理教師卻沒有。

全教產表示，代理教師起薪4萬3135元，外籍英語教師起薪則至少6萬8290元，相較之下，代理教師每個月已少2萬5155元，加上考核獎金，每年差距至少30萬，而且外籍英語教師還有房租津貼、交通補助(機票)、給薪特別休假、高額超鐘點費等，代理教師都沒有。如今，既然各界爭取代理教師與正式教師同工同酬，考核獎金也不該被遺忘。

全教產說，由於代理教師與正式教師相同，須每年十二月份仍在職者才會有年終獎金，代理教師若次年未考上，則不會有年終獎金。

全教產表示，當中央及地方政府考量將代理教師與正式教師獲得「同工同酬」待遇時，除給予代理教師全年聘期外，也應給予代理教師年終及考核獎金、免費健檢，以及病假缺少14天、喪假（父母、配偶死亡）缺少5天等權益，以平等勞動條件吸引留住優秀師資，創造完善教育環境。

代理教師 桃園 張善政

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