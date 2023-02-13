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彌平縣市落差 盧秀燕撥20多億3年拚蓋25校活動中心

聯合報／ 記者洪敬浤／台中即時報導
台中市長盧秀燕（前排右三）今早到南區樹德國小關心開學情形。記者洪敬浤／攝影
台中市長盧秀燕（前排右三）今早到南區樹德國小關心開學情形。記者洪敬浤／攝影

台中市盧秀燕今早到南區樹德國小了解開學情形，盧秀燕致詞時表示，中央給地方的超徵稅收補助，中市已規畫提撥預算，為25所學校興建活動中心，主要集中在原縣區，「給孩子一個禮堂」，打好教育基礎。

台中市教育局長蔣偉民說，台中市共有92所學校沒有活動中心，扣除小校、沒有土地的學校，將規畫為25校興建活動中心，初估預算約20多億元，若預算順利通過，預計在3年內完成。

台中市有400多所學校，其中原縣區有多校沒有活動中心或禮堂，只能利用校園搭建風雨操場，或者利用校園中庭舉辦畢業典禮或大型活動，各校積極爭取，但受限於預算，始終沒有大幅度進展。

盧秀燕今早表示，台中縣市合併時，原市區教育環境完整，但原縣區因為經費不足等因素，很多學校只有校舍沒有活動中心，室內體育活動、才藝展演等，甚至畢業典禮得藉其他地方舉辦；市府要新建、改建校舍，每年只能分配3、4校興建活動中心的預算。

盧秀燕說，中央超額徵收稅收的補助，市府已規畫撥出大筆預算「給孩子一個禮堂」，將一口氣替25所學校興建活動中心，打好教育基礎。

蔣偉民說，目前經費約20多億元，預計3年內完成，不只補助硬體建築，每校還有1200萬元內裝預算，可採購視聽等設備，這25所學校主要集中在原縣區。

盧秀燕 畢業典禮 台中市

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