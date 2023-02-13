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開學日 校園上課依舊需要配戴口罩

攝影中心／ 記者黃義書／新北即時報導
今天是國中小開學日，學生們也再步入學校，過著規律的校園學習生活，一所國小的小學生，拿到新的課本之後，在老師的帶領下，一本一本認識所有的新課本與作業本，準備迎接新的新的學習，而上課依舊需要配戴口罩。記者黃義書／攝影
今天是國中小開學日，學生們也再步入學校，過著規律的校園學習生活，一所國小的小學生，拿到新的課本之後，在老師的帶領下，一本一本認識所有的新課本與作業本，準備迎接新的新的學習，而上課依舊需要配戴口罩。記者黃義書／攝影

今天是國中小開學日，學生們也再步入學校，過著規律的校園學習生活，一所國小的小學生，拿到新的課本之後，在老師的帶領下，一本一本認識所有的新課本與作業本，準備迎接新的新的學習。

然而面對新冠疫情依舊，教育部配合中央流行疫情指揮中心鬆綁室內口罩政策，宣布將自3月6日起，配合放寬各級學校校園室內戴口罩規定。但考量學校教學需求，各級學校經與學校師生充分溝通並取得共識後，可於具特殊性場域或授課有相關需求時，學校得自行決定採取佩戴口罩措施。

口罩 疫情 開學日

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