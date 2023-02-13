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校園口罩禁令3月6日解除 學校得自行決定佩戴口罩措施

攝影中心／ 記者黃義書／新北即時報導
寒假、春節長假結束，今天是國中小開學日，學生們也將再步入學校，過著規律的校園學習生活。記者黃義書／攝影
寒假、春節長假結束，今天是國中小開學日，學生們也將再步入學校，過著規律的校園學習生活。記者黃義書／攝影

寒假、春節長假結束，今天是國中小開學日，許多家長恢復開始接送小孩上下學的生活，學生們也再步入學校，過著規律的校園學習生活。

教育部配合中央流行疫情指揮中心鬆綁室內口罩政策，宣布將自3月6日起，配合放寬各級學校校園室內戴口罩規定。但考量111學年度第2學期各級學校開學前歷經春節連續假期及寒假，並於開學後接續228和平紀念日4天連續假期，為觀察學生健康狀況及進行校園環境整備工作，規畫於111學年度第2學期開學後2至3周時間，加強體溫監測、校園清潔消毒等防疫作業，並定於3月6日起於各級學校、幼兒園、課後照顧中心、補習班，實施室內空間原則「自主佩戴口罩」措施。

此外考量學校教學需求，各級學校經與學校師生充分溝通並取得共識後，可於具特殊性場域或授課有相關需求時，學校得自行決定採取佩戴口罩措施。

寒假、春節長假結束，教育部宣布考量學校教學需求，各級學校經與學校師生充分溝通並取得共識後，可於具特殊性場域或授課有相關需求時，學校得自行決定採取佩戴口罩措施。記者黃義書／攝影
寒假、春節長假結束，教育部宣布考量學校教學需求，各級學校經與學校師生充分溝通並取得共識後，可於具特殊性場域或授課有相關需求時，學校得自行決定採取佩戴口罩措施。記者黃義書／攝影
寒假、春節長假結束，今天是國中小開學日，許多家長恢復開始接送小孩上下學的生活。記者黃義書／攝影
寒假、春節長假結束，今天是國中小開學日，許多家長恢復開始接送小孩上下學的生活。記者黃義書／攝影
寒假、春節長假結束，今天是國中小開學日，許多家長恢復開始接送小孩上下學的生活。記者黃義書／攝影
寒假、春節長假結束，今天是國中小開學日，許多家長恢復開始接送小孩上下學的生活。記者黃義書／攝影

口罩 寒假 連續假期

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