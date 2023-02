開學防疫擺第一 學童Make a Wish「兔」 Me：不要生病

今天三級學校開學日,學校也繃緊神經,備妥防疫物資,提醒學童手部消毒,營造安全衛生又充滿希望的學習環境。高雄市河堤國小舉辦Make a Wish 「兔」 Me 活動,藉由精心設計的祈福卡,師生一起寫下兔年自己的新希望,並張貼在祈福牆上,開始新學期。

高雄市教育局表示,校園配合教育部考量各級學校歷經春節連續假期、寒假,並於開學後接續228和平紀念日4天連續假期等,為觀察學生健康狀況與校園環境整備,規畫於111學年度第2學期開學2至3周時間,都加強體溫監測、校園清潔消毒等防疫工作。3月6日起在各級學校、幼兒園、課後照顧中心、補習班,實施室內空間原則「自主佩戴口罩」措施。

河堤國小校長杜昌霖、家長會羅若梅和主任們,一大早就戴上應景俏皮的兔耳朵髮箍,在校門口分送河堤國小專屬祈福卡。杜昌霖表示,這次開學活動,主要是透過以多國語言節慶用語設計的多元文化祈福卡,除了有學生耳熟能詳的中英「新年快樂」,還分別設計日語、韓語、越南語及印尼語四種語言文字的「新年快樂」,讓孩子在活動中體驗不同的語言文化,營造多元暨生活化的國際教育學習環境。

教務主任方珮玲說,祈福卡上的另一個亮點是首次亮相的「河堤公仔」,學生拿祈福卡到祈福牆張貼時,也可以和河堤公仔合影留念。

學童林靖諭拿到日語版的祈福卡很開心,希望新學期可以學業進步,畫畫能夠畫得更好。薛富斌的新年新希望是可以再長高一些,然後桌球愈打愈好,並被選為選手為校爭光。陳侑威的願望很簡單,就是「不要生病」。

家長會長羅若梅表示,謝謝學校辦理這麼有意義的活動,她在祈福卡上寫上「疫情快結束,學生平安健康的學習」,校長則寫下「減重十公斤,身體健康」。

小港區明義國小校長焦熙昌表示,今年寒假過年與多日連假後,學校非常重視校園防疫與清消,也提早備妥防疫口罩、漂白水、酒精噴瓶、紫外線殺菌燈等防疫物資,並獲「馨動基金會」贊助20公升與10瓶濃縮消毒液強化防疫量能,也感謝教育局與衛生局入校清消,讓校園環境安全與衛生。