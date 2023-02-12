打從母胎就注定順其自然 張又懿靠自學做科學夢

桃園自學生張又懿去年代表台灣參加巴西科學博覽會，抱回五項大獎。問她何時擁有科學夢，她笑稱自己小學階段還在寫小說，但撰寫過程中帶入許多哲學思考，讓她開始懷疑每件事的本質，又在因緣際會下接觸電子電路，才發現科學與哲學非常相像。而科學不僅有自然領域，還有醫學與社會科學，研究領域比想像中還寬廣，讓她從「文組」變通才。

今年17歲的張又懿，從小到大沒進過真正的校園，大她4歲的哥哥也是自學生，更是她的學長。母親在哥哥8個月大時接觸到自學，而哥哥是剖腹產，照理說下一胎也會被建議剖腹，但母親因自學觀點崇尚「順其自然」，張又懿最後是在家中由助產士接生。她笑談這段過往，認為自己的自學生涯，打從母胎就已注定。

張又懿在小學三年級的年紀前，大多時候都在體驗大自然，兩歲時便曾參加自立造屋，父母大膽放手讓孩子去爬鷹架，而這個「放飛」，就是父母的教育理念。由於是個人自學，必須與家人討論學習計畫，盡管父母都認同自學觀點，但畢竟是實驗教育，因此也曾迷茫，不過對母親來說，「把孩子送去學校更需要勇氣」。

張又懿也曾接觸國中資優班的學生，卻發現他們熱愛學習的原因，竟是三年後要考上理想高中。對她而言，熱愛學習是來自於靠自己探索解開難題，熱愛找到答案時「恍然大悟」的感受。她形容，這是一種「心流」的狀態，更是靈魂的顫動。

盡管是個人自學，張又懿也去桃園市自主學習3.0實驗室參與團體課程，她也積極報名各類競賽。回顧那趟巴西行，讓她印象深刻的不是抱回五項大獎，而是身邊的大人在這趟旅程中，總是提醒她要記得吃飯睡覺、照顧自己，而不是關注結果。她也結交到異國「摯友」，返國後也保持密切聯繫。

張又懿已透過特殊選才申請上清華大學，放飛十二年的青春，將踏上另一段旅程。她也給自學生一句忠告，「相信自己的決定，就算中間有迷茫，重新審視自己的方向，不需要順著別人的路」。