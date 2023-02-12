崑山科大首承辦永康科大 報名優惠15日截止

台南崑山科技大學受台南市政府教育局委託，今年首度承辦永康社區大學課務，3月6日開課，即日起至2月15日前報名享95折優惠，歡迎有興趣民眾踴躍報名。

崑山科大說，除有公共性或自主性社團，更開設生活藝術、保健養生、實用技能、社營文化及農業觀光等百餘門課程，該校並新開設初級越南語、台菜經典料理、樂活創意手作、極簡理財及靓皮件DIY等課程，目前包括書法、藥用植物養生、手語會話、艾揚格瑜伽、國際標準舞、天然手工皂等10多門熱門課程已額滿。

永康社區大學，即日起至2月15日前報名享優惠95折，一次報名3門課程享學分費8折優惠，崑大校友或南工在校生及校友，皆享課程學分費9折。

詳情可參閱永康社區大學招生網站或臉書，或下午3點至晚間8點電洽（06）2057372。

永康社區大學招生網頁：https://web.ksu.edu.tw/NAEOYCC/bulletin/detail/8861

永康社區大學臉書：https://reurl.cc/DXNoVj