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小學女生性早熟攀升 教團籲發放生理用品、衛教「做全套」

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
家長團體表示，教育部將提供中小學女孩生理用品值得鼓勵，但應配合衛教向下延伸，並對準偏鄉、弱勢等族群發放。示意圖，非當事人。報系資料照
家長團體表示，教育部將提供中小學女孩生理用品值得鼓勵，但應配合衛教向下延伸，並對準偏鄉、弱勢等族群發放。示意圖，非當事人。報系資料照

根據衛福部健保署統計，國人孩童提前「轉大人」的趨勢近年攀升，2021年十歲以下因早熟就醫者逾2.5萬，其中以六至十歲女童占比最高。家長團體表示，教育部將提供中小學女孩生理用品值得鼓勵，但應配合衛教向下延伸，並對準偏鄉、弱勢等族群發放。

一名Ｈ媽媽表示，家中女兒十歲前初經來潮，起初抓不準衛生棉黏貼位置、容易外漏，但學校衛生棉相關衛教還未擴及中年級，都需要家長慢慢指導。再者，因為跟同學不一樣，女兒還是會擔心讓同儕知道，家裡為此幫女兒在褲子內側縫一個暗袋，避免從書包拿出衛生棉時被同學看見，都是家長陪伴小孩早熟的對策。

Ｈ媽媽也指出，女兒的學校因推行垃圾減量，推廣廁所衛生紙沖馬桶，中低年級廁所隔間內沒有垃圾桶，僅在隔間外放置一大垃圾桶，小孩便曾將換下的衛生棉偷偷帶回家丟棄，各種不便、不想被知道確實存在。

全家盟理事長彭淑燕也指出，近年中年級學生第二性徵發育確實滿普遍，國小女生初經比例亦不低，政府發放免費衛生用品給學生，學生也要知道如何選擇適合自己的用品，衛教除了必須用學生聽得懂的語彙教導，也應因應趨勢普及至中年級學生。

彭淑燕談到，相較都會區資訊流通快、資源多，真正需要幫助的地區在偏鄉，尤其隔代教養家庭，學生確實面臨較難尋求協助、不易取得衛生用品的困境，由政府承擔衛生用品立意良善，但配套上應「做全套」，除了對準發放需求也應配合衛教施力。

全教總副秘書長李雅菁則談到，女學生在面臨初經時多少會經歷心理建設的過程，但觀察近年，小學高年級至國中衛教做得不錯，國中開始多能坦然面對身體變化，甚至中學也多設有生理假，學生能光明正大的請假，亦不失為一種進步。

衛生棉 教育部 衛福部

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