112學年生理用品免費提供 教部規畫定點取、多元發放

立法院教育文化委員會去年通過臨時提案，要求教育部解決校園中「月經貧窮」，研議提供女學生免費、多元的生理用品。教育部拍板112學年、今年八月上路，規畫中小學生急用可於校園定點領取；並針對弱勢生個別以多元方式發放；大專校院則採定點取用及販售。

去年民進黨籍立委連袂提案，指月經貧窮已成為國際婦女保障重要議題，若女性無法負擔生理用品將不得不請假，嚴重影響受教與工作權，且女性一生平均約花費十萬台幣購買生理用品，對弱勢家庭亦是負擔，要求教育部研議解決校園中的月經貧窮。

教育部表示，多元生理用品提供對象為不利處境以及有急性需求的學生，亦會教導學生認識不同種類生理用品、尊重個人使用習慣，已借鏡各縣市執行經驗和收集實施計畫，訂於112學年實施。

教育部指出，中、小學提供方式包括，急用的學生可於定點取用，弱勢學生將個別採多元方式發放，如發放實體生理用品或兌換票券等，但也因各縣市、學校區域位置、環境資源各有差異，屆時地方政府或學校可自行評估，因地制宜採最適切的方式，教育部予以尊重。另外，亦規畫大專校院採定點取用和販售，品項由各校規畫無特定限制。

目前包含北市在內，全台已有六縣市實施相關政策，但多在部分學校放置免費衛生棉，普及度不足外，也少照顧到偏鄉或弱勢家庭。

北市率先實施全市學生領取衛生用品。北市教育局副局長陳素慧表示，中學生可用手機綁定單一身份驗證領取電子兌換券，或使用超商事務機領取實體券，每月可領兩百元兌換貨架上等值衛生用品，三月起將擴及小學高年級族群，兌換通路已於今年擴及三大超商。

陳素慧指出，去年政策上路三個月後領取的女學生比率約四分之一，主要是當時僅一個超商通路可兌換，再者，也有學校反應學生其實「不缺」，家中多已備妥，未來會再請學校加強宣導。

新北市教育局則與兩家廠商協力，花王提供偏鄉57所中小學衛生棉、護墊等，近三個月約2700名學生取用；蘇菲則負責全市學校，依女學生比例，去年已於公立學校配送約四萬包衛生棉，多存放於健康中心等處，有需求就能領，政策仍針對急用、有實際經濟困境的學生。