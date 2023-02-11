國中小下周一開學 教長潘文忠「收心筆記」5訣竅一次看

中小學預計下周一開學，教育部長潘文忠今天在臉書表示，預祝學生在新學期有更多新學習、新體驗，對此他也準備收心筆記羅列調整作息等五大重點，迎接下周開學。

潘文忠今天表示，收心筆記包括調整作息時間、注意飲食健康、確認開學用品、聯繫同學感情、探索興趣志向等五大重點，也提醒學生，周末假日不妨安排靜態活動、調整作息與飲食，以活力迎接即將到來的開學生活。

此外，由於配合口罩政策解禁，教育部主任秘書廖興國日前也表示，開學後防疫政策仍延續上學期末方式，預計3月6日起才會放寬校園口罩，屆時校園室內空間原則「自主佩戴口罩」，但校園內保健中心或在校車、接駁車等公共運輸工具上仍要佩戴口罩。