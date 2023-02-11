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國中小下周一開學 教長潘文忠「收心筆記」5訣竅一次看

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
下周一將開學，不少學校著手整備、迎接師生返校。本報資料照片
下周一將開學，不少學校著手整備、迎接師生返校。本報資料照片

中小學預計下周一開學，教育部長潘文忠今天在臉書表示，預祝學生在新學期有更多新學習、新體驗，對此他也準備收心筆記羅列調整作息等五大重點，迎接下周開學。

潘文忠今天表示，收心筆記包括調整作息時間、注意飲食健康、確認開學用品、聯繫同學感情、探索興趣志向等五大重點，也提醒學生，周末假日不妨安排靜態活動、調整作息與飲食，以活力迎接即將到來的開學生活。

此外，由於配合口罩政策解禁，教育部主任秘書廖興國日前也表示，開學後防疫政策仍延續上學期末方式，預計3月6日起才會放寬校園口罩，屆時校園室內空間原則「自主佩戴口罩」，但校園內保健中心或在校車、接駁車等公共運輸工具上仍要佩戴口罩。

廖興國也指出，3月6日後校園中口罩政策比照社會，沒有再特別劃分，而是參照指揮中心的特定場所，例如校內健康中心、保健室比照醫療場所；接駁車、娃娃車比照大眾運輸工具，仍要配戴口罩，其餘均回歸自主。

教育部長提供收心筆記，讓學生迎接下周一開學日。圖／取自潘文忠臉書
教育部長提供收心筆記，讓學生迎接下周一開學日。圖／取自潘文忠臉書

潘文忠 口罩

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