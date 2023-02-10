甩一市兩制 桃園率先6都市立學校、公幼代理教師全年聘
桃園市政府教育局今天上午宣布，自111學年度（112年8月1日）起，市立國民中小學及公立幼兒園實施「代理教師全年聘期」，已聘任在案的代理教師不追溯起聘日，聘期迄日延長至112年年7月31日。新措施等於張善政兌現選舉期間允諾檢討代理教師聘任方式，落實同工同酬留住優秀師資。
至於111學年度第2學期各校辦理代理（代課）教師甄選或再聘，聘期開始日都訂為112年2月1日，並以實際到職日聘任。教育局說，市長張善政表示上任後全力促成這項政見，讓桃園能夠率先六都達成這項政策，落實同工同酬，讓代理教師領到完整的12個月薪水，不僅保障代理教師的權益，更能吸引並留住優秀師資，透過完善的教育環境，打造桃園成為更宜居的都市。
教育局指出，國中小未兼任行政職務代理教師過去必須在寒暑假備課、協助處理班務或校務活動，與正式教師工作相同，聘期卻大多自當年8月27日起，算至次年7月2日止，實際上只有10個月又7天，長期以來產生「同工不同酬」的疑慮。
桃園市高中代理教師自107學年度起已實施「全年聘期」，但國中小及公立幼兒園代理教師卻仍未落實此一制度，形同「一市兩制」。張善政上任要求檢討，桃園市因此率先實施代理教師「全年聘期」，完善保障代理教師權益，補實代理教師待遇，以提供安定的教學環境，並肯定代理教師在教學現場的用心付出，確保代理教師享有公平權益。
教育局也提到，目前六都針對未兼行政職務代理教師部分，僅有臺北市針對再聘用的代理教師給予完整聘期；高雄市做法是提報教育局同意才給完整聘期，新北、臺中、臺南皆未給予完整聘期；桃園市宣布市立高中、國中、國小及公立幼兒園一律實施「代理教師全年聘期」，率先給予代理教師完整的權益保障，可以說是六都裡最照顧代理教師的城市。
教育局轉述，張善政強調落實「代理教師全年聘期」，可保障與正式教師工作內容相同的代理教師，獲得「同工同酬」的待遇，代表市政府對代理教師一視同仁的公平原則；此一政策除保障教師權益，更有助於留住優秀師資人才，降低代理教師流動率，讓教學及親師生溝通不中斷，提升本市教育品質，創造教師、學生、家長三贏效益。
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