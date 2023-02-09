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室內口罩解禁別太高興 專家揭死亡個案逾6成「沒做這事」

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憂「脫罩」衍生排擠、霸凌 青民協籲緩衝階段應多宣導

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
指揮中心放寬室內口罩限制，校園室內口罩令3月6日鬆綁，台灣青年民主協會表示，許多學生擔心，口罩令鬆綁後若仍戴著口罩會不會被同學覺得「很奇怪」，呼籲教育部在鬆綁前的緩衝階段，應給予校園行政人員與教師更多支持，與學生一起建立逐漸鬆綁的心理準備。本報資料照片
指揮中心放寬室內口罩限制，校園室內口罩令3月6日鬆綁，台灣青年民主協會表示，許多學生擔心，口罩令鬆綁後若仍戴著口罩會不會被同學覺得「很奇怪」，呼籲教育部在鬆綁前的緩衝階段，應給予校園行政人員與教師更多支持，與學生一起建立逐漸鬆綁的心理準備。本報資料照片

指揮中心放寬室內口罩限制，校園室內口罩令3月6日鬆綁，台灣青年民主協會表示，許多學生擔心，口罩令鬆綁後若仍戴著口罩會不會被同學覺得「很奇怪」，甚至發生排擠、霸凌，呼籲教育部在鬆綁前的緩衝階段，應給予校園行政人員與教師更多支持，引導學生討論「戴著口罩的感受」、「放寬是否會有焦慮」，與學生一起建立逐漸鬆綁的心理準備，共同面對疫後的正常生活。

師生在校園戴口罩超過三年，不少人反映就算解禁，也不願意脫下口罩，甚至衍生容貌焦慮。教育部長潘文忠昨天表示，口罩若鬆綁後，還是應由學生自行做決定是否戴口罩。但他也坦言，應該會有一段需要調適過程，提醒師生要彼此尊重，若還有師生沒做好心理準備，想繼續戴口罩，也應給予尊重包容。

指揮中心今天正式宣布口罩解禁日，青民協表示，儘管教育部長已強調，口罩鬆綁後也應互相尊重，今天在指揮中心記者會上，教育部主秘與指揮官也多次強調，「口罩鬆綁並不是一定要脫口罩」。青民協認為，校園仍應有更多支持，引導學生討論「戴著口罩的感受」、「放寬是否會有焦慮」，與學生一起建立逐漸鬆綁的心理準備。

青民協呼籲，教育部與指揮中心加強溝通，別讓擔心疫情或還未適應的學生，因為戴口罩而遭到不合理對待。

青民協提到，2020年疫情之初，有小男孩因為戴粉紅口罩上學而遭到嘲笑，指揮中心在記者會上全體戴上粉紅口罩，力挺小男孩，引起社會各界同步效法，便是非常好的社會溝通範例。

口罩 教育部

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