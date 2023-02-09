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考量剛開學、連假出遊 學校3月6日才鬆綁戴口罩

中央社／ 台北9日電

中央流行疫情指揮中心今天宣布，2月20日起，除指定場所仍強制戴口罩，其他採建議或自主決定。學校部分，考量剛開學、馬上又有228連假，許多師生出遊，延後到3月6日才放寬。

教育部主任秘書廖興國今天在指揮中心記者會及會後接受媒體聯訪，解釋學校3月6日才實施的原因，在於中小學2月13日開學前，才剛經歷春節連假、寒假，加上馬上又會遇到228的4天連假，師生經常會出入人潮擁擠地點，接觸許多不特定人士。

廖興國表示，COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情以來，每學期開學2到3週，都會加強宣導，讓師生做好體溫監測、勤洗手，等觀察穩定後才逐步鬆綁規定。近期和家長、教育團體溝通，各界也都同意循著同樣的邏輯，開學前幾週先謹慎一些。

廖興國表示，3月6日後，校園中戴口罩的規定就跟社會一樣，沒有再特別劃分，而是參照指揮中心的特定場所，例如校內健康中心、保健室比照醫療場所；接駁車、娃娃車比照大眾運輸工具，仍要配戴口罩，其餘回歸自主。

廖興國也提到，部分學校特殊場域，例如餐飲科系的烹飪教室，醫護科系的實習場所等，本來就要做好衛生安全管理，也不需要教育部再特別規定。未來校園防疫規定都會盡量走向簡化，教育部近期將重新調整相關指引。

至於各級學校可否自行訂定更嚴格的口罩規範？廖興國說，回歸各校自行判斷，也不用先跟教育部報告。但他提醒，學校一定要完善師生溝通機制，避免單方面律定，引發學生抗爭，學校必須自行承擔後果。

教育部 口罩 連假

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