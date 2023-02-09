聽新聞
test
0:00 / 0:00
中市427所學校開學前大清消 開學後師生量體溫、午餐用隔板
2月13日是開學日，台中市427所公私立高中以下學校及市立幼兒園，在教育局、環保局及各區清潔隊合作下，1月30日起啟動校園室外公共區域大清消作業，預計2月12日全數完成。教育局表示，開學後應持續落實每日至少1次體溫量測，定期進行環境清潔及消毒；師生用午餐需使用隔板，除用餐、飲水外，於室內空間應全程戴口罩，避免校園群聚感染。
教育局長蔣偉民表示，考量春節後國內疫情可能升溫，市府超前部署，在學校放寒假前與環保局、各區清潔隊規劃，自農曆春節連續假期結束後，由各區清潔隊到校協助各校校園公共區域清潔消毒作業，同時各級學校也召開校內防疫會議，盤點防疫物資，並利用多元管道加強宣導家長開學後防疫注意事項。
教育局表示，學校開學後應持續落實每日至少1次體溫量測，定期進行環境清潔及消毒；師生用午餐需使用隔板，除用餐、飲水外，於室內空間應全程戴口罩；如發生確診個案，應進行環境清消、發放快篩試劑、通報等機制，避免校園衍生群聚。
此外，中央流行疫情指揮中心雖自2月7日起取消自主防疫者，於自主防疫期間外出須有2日內快篩陰性結果的規範，改為如出現症狀時，再使用家用快篩試劑篩檢。不過，為維護校園安全，教育局要求學校加強向師生宣導，若有疑似症狀應儘速就醫，落實生病不上班、不上課。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言