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中市427所學校開學前大清消 開學後師生量體溫、午餐用隔板

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
2月13日開學，台中市427所公私立高中以下學校及市立幼兒園，1月30日起啟動校園室外公共區域大清消作業，預計2月12日全數完成。圖／台中市教育局提供
2月13日開學，台中市427所公私立高中以下學校及市立幼兒園，1月30日起啟動校園室外公共區域大清消作業，預計2月12日全數完成。圖／台中市教育局提供

2月13日是開學日，台中市427所公私立高中以下學校及市立幼兒園，在教育局、環保局及各區清潔隊合作下，1月30日起啟動校園室外公共區域大清消作業，預計2月12日全數完成。教育局表示，開學後應持續落實每日至少1次體溫量測，定期進行環境清潔及消毒；師生用午餐需使用隔板，除用餐、飲水外，於室內空間應全程戴口罩，避免校園群聚感染。

教育局長蔣偉民表示，考量春節後國內疫情可能升溫，市府超前部署，在學校放寒假前與環保局、各區清潔隊規劃，自農曆春節連續假期結束後，由各區清潔隊到校協助各校校園公共區域清潔消毒作業，同時各級學校也召開校內防疫會議，盤點防疫物資，並利用多元管道加強宣導家長開學後防疫注意事項。

教育局表示，學校開學後應持續落實每日至少1次體溫量測，定期進行環境清潔及消毒；師生用午餐需使用隔板，除用餐、飲水外，於室內空間應全程戴口罩；如發生確診個案，應進行環境清消、發放快篩試劑、通報等機制，避免校園衍生群聚。

此外，中央流行疫情指揮中心雖自2月7日起取消自主防疫者，於自主防疫期間外出須有2日內快篩陰性結果的規範，改為如出現症狀時，再使用家用快篩試劑篩檢。不過，為維護校園安全，教育局要求學校加強向師生宣導，若有疑似症狀應儘速就醫，落實生病不上班、不上課。

師生用午餐需使用隔板，除用餐、飲水外，於室內空間應全程戴口罩。圖／台中市教育局提供
師生用午餐需使用隔板，除用餐、飲水外，於室內空間應全程戴口罩。圖／台中市教育局提供

教育局 快篩試劑 自主防疫者

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