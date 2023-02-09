中市427所學校開學前大清消 開學後師生量體溫、午餐用隔板

2月13日是開學日，台中市427所公私立高中以下學校及市立幼兒園，在教育局、環保局及各區清潔隊合作下，1月30日起啟動校園室外公共區域大清消作業，預計2月12日全數完成。教育局表示，開學後應持續落實每日至少1次體溫量測，定期進行環境清潔及消毒；師生用午餐需使用隔板，除用餐、飲水外，於室內空間應全程戴口罩，避免校園群聚感染。

教育局長蔣偉民表示，考量春節後國內疫情可能升溫，市府超前部署，在學校放寒假前與環保局、各區清潔隊規劃，自農曆春節連續假期結束後，由各區清潔隊到校協助各校校園公共區域清潔消毒作業，同時各級學校也召開校內防疫會議，盤點防疫物資，並利用多元管道加強宣導家長開學後防疫注意事項。

教育局表示，學校開學後應持續落實每日至少1次體溫量測，定期進行環境清潔及消毒；師生用午餐需使用隔板，除用餐、飲水外，於室內空間應全程戴口罩；如發生確診個案，應進行環境清消、發放快篩試劑、通報等機制，避免校園衍生群聚。