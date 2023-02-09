弘光美髮系辦國際技能競賽研習會 23所學校師生與業界參加

弘光科技大學美髮造型設計系承辦勞動部「國際技能競賽說明會暨研習會」活動，以考試、競賽的規格設計課程，邀請國際競賽3位裁判長擔任講師，教導學員比賽時該注意的技巧，如何設計才能符合市場商業潮流，這兩天的課程吸引全國23所高中職學校、近200位師生及業界廠商報名參加。

弘光科大美髮系副主任陳佳惠表示，國際技能競賽是一項世界級的比賽，將由勞動部與培訓單位一起培訓國家級的選手，代表台灣參加國際技能競賽，與世界好手同台爭取最高榮譽，系上積極以美髮專業培訓頂尖的美髮世界級好手，爭取舉辦相關課程。

陳佳惠說，利用寒假舉辦課程暨研習會，由專門經營英國TONI&GUY美髮藝術學院教育系統及經銷各國教育系統的歐士特國際有限公司協辦，課程講師聘請裁判長劉郁芝、林欣怡、顧君容授課，講解染髮、燙髮理論，實際操作、造型設計。

陳佳惠表示，課程中請學生示範演繹剪燙染，示範時間每堂課約二小時，從零到完成整體設計造型，且每個造型皆符合商業流行趨勢。

授課老師說明競賽將如何進行、評分標準，來自全國各地的學員認真聽課，有的人還拿起手機全程錄影，記錄下每一個細節，希望爭取代表台灣出國比賽機會。

美髮系大一學生楊璟鍠說，他讀慈明高中時曾經參加過全國比賽，可惜未如願得到理想名次，進入大學後，想要繼續挑戰、學習更多，決定報名參加這次的課程，他在課堂上看到示範的技術者很厲害，很多細節是自己疏忽的，上課後學到很多，也知道比賽時要掌握那些重點才比較不會被扣分。