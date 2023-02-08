疫後首場模擬聯合國會議 百位高中生聚南山論全球議題

隨國際疫情管制逐漸解封，中學校際交流也逐步恢復，位於新北的南山高中今年就辦理了疫後第一場模擬聯合國，成功邀請來自香港及台灣共九縣市32所學校參與，以中英文方式共同討論全球議題。

南山高中說明，2023南山高中模擬聯合國NSMUN成功邀請來自香港新亞中學、美國學校、台灣共九縣市32所學校，112名高中生參與自2月8日至10日三天兩夜的模擬聯合國會議，會議中以中英文方式討論，並結合聯合國SDGs永續發展目標討論全球議題。

全英文常規委員會為「國際海洋組織」，代表們討論「全球海洋發展與變遷」的議題，共同為海洋維護做努力；英文特殊委員會則透過「聯合國安全理事會」來思考「安理會的改革」，內容特別具特殊性及挑戰性；中文委員會則利用「聯合國糧食及農業委員會」討論「疫情後糧食問題處理及改善」的辦法，不僅因應現今全球糧食的嚴峻局勢，也讓參與的代表們擴展全球視野。

新北市教育局副局長劉明超表示，書本上的知識不是學習的全部，如何培養全球移動力，語言、視野、世界觀，是新北市強調國際公民必須具備的能力。夏威夷駐台辦事處長雷均在會中也以疫情後改變的15個面向，提出全球後續發展的觀察與趨勢，並與會場學生共同討論因應方式。

擔任會議秘書長的清華大學學生葉芸含表示，疫情逐漸趨緩的第一場模聯會議，舉辦真的戰戰兢兢。今年恢復了代表之夜，讓來自各地的高中生能盡情揮灑青春，學習社交禮儀，有更多的交流；歡迎來自香港及美國的代表共同參加，大大增加了會議的多元性與視野。

英文科教師王世銓也說，模聯活動不僅能培養中學生對國際議題的敏感度、訓練學生透過擔任各國代表進行換位思考，也能在受到現實框架的真實聯合國系統外，透過青年學子的腦力激盪，創造出更多可能性。

南山高中指出，為歡迎香港新亞中學同學參加會議，特別安排在代表之夜的晚會全體大合唱，向遠道而來的新亞老師與同學致上誠摯的情誼，並期許未來能繼續相互交流，共同努力培養學生對於全球議題的熱忱與實踐。