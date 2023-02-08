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影／下周一開學校園口罩有望解禁？潘文忠回應了
全國高中以下學校2月13日開學，各界關注校園室內口罩何時解禁？教育部長潘文忠今天說，指揮中心一直都有在討論，教育部也有取得家長、教師團體、學校教師代表的觀察、建議，也持續跟指揮中心研商，近期會就口罩鬆綁措施對外說明，但公布時間會由指揮中心決定。若開學前仍未公布，將維持現行規範。
潘文忠今天接受媒體聯訪，媒體問及校園口罩禁令何時解除，他表示，近期各級學校將陸續開學，有關口罩鬆綁政策，指揮中心一直都有在討論，教育部也有取得家長、教師團體、學校教師代表觀察建議，也持續跟指揮中心研商，近期會就口罩鬆綁措施對外說明，但時間會由指揮中心確定。
若下周一開學前仍未公布？潘文忠表示，若指揮中心未進一步宣布，一定都是維持現行規範，過往也是以同樣規範節奏進行，各界對於口罩鬆綁也關心，近期指揮中心應會對外說明。
不過師生在校園戴口罩近三年，不少人反映就算解禁，也不願意脫下口罩，甚至衍生容貌焦慮。潘文忠表示，口罩若鬆綁後，還是應由學生自行做決定是否戴口罩。但他也坦言，應該會有一段需要調適過程，提醒師生要彼此尊重，若還有師生沒做好心理準備，想繼續戴口罩，也應給予尊重包容。
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