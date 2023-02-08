開學在即 桃園推闖關遊戲、雙語繪本找回孩子專注力
寒假進入尾聲，面對新學期即將展開，桃園市教育局今天起，陸續將近百部雙語繪本影片上架網路，讓小朋友在開學前做好暖身準備。龜山區樂善國小為減緩學生開學的不適應，也精心設計闖關活動，訓練學生的邏輯和專注力，充飽能量迎接下學期課程。
高中以下學校將在13日開學，孩子們沉浸於將近1個月的漫長假期，生活作息與學習心態尚未完全調整成最佳狀態，極容易產生「假期後症候群」。
為讓孩子及早收心，教育局今天推動「外師帶你讀繪本」計畫，推薦110本雙語繪本。該計畫由市聘55位外師透過繪本引領學生們閱讀思考。繪本的主題從品格教育出發，也加入科普、STEAM五大教育素養等指標，希望培養孩子擁有跨文化視野及批判性思考。
教育局今起同步將近百部繪本影片上架至桃園市教育局雙語資源網，並在桃市教育局的Youtube頻道播出，讓孩子在假期最後「隨處有書讀」，同時為開學暖身。
為迎接開學，樂善國小特別設計「密室逃脫之學力覺醒」闖關活動，以中國節慶傳說作為主軸，設計多道題目，涵蓋英語、數學、國語等內容，也訓練孩子找回觀察力、聆聽力、肢體力、計算能力、專注力及邏輯力，以迎接新學期的學習。
教育局表示，迎接新學期，建議家長可以開始協助孩子找回生活節奏，若想要提升睡眠品質，可以食用鮮奶、豆腐、豆乾料理、小黃瓜炒豆乾丁、蕃茄豆腐湯等料理；若要提神醒腦、提高專注力及學習力，則可多攝取含有豐富B群的食物，包括燕麥、糙米、秀珍菇、黑木耳、馬鈴薯及玉米筍等；透過每天戶外活動和規律運動，對開學收心也有很大的幫助。
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