臺大「遇見，我自己—哲學與人生」課程 優惠中

圖／臺灣大學進修推廣學院 提供

臺灣大學進修推廣學院開辦「遇見，我自己—哲學與人生」課程，特邀臺大哲學系王榮麟教授講授，該課程自112年5月25日起每週四晚間7:00-9:45開始上課，共計5次，合計15小時的課程。歡迎對哲學思考有興趣的各界人士踴躍報名參加，112年4月20前完成報名繳費者可另享學費優惠。

生活中，我們常常面對許多的困惑和疑問，例如：生命的意義是什麼？我們究竟為什麼在這個世界上？通過哲學思考，我們可以更深入地了解自己和世界，並且找到更好的生活方式。所謂哲學思考，主要是指覺察自己的成見、偏見，設法排除阻礙思考的種種因素，以達致真理。這樣的過程，如果操練得宜，不僅有助於我們發現宇宙和人生的真相，也有助於我們培養智慧，克服人生的諸種限制、苦難、挫折、磨練，善度美好的人生。

人生是一段有限的旅程，每個人對於人生的定義和追求都有自己的想法。有些人認為追求金錢和權力是人生的核心，有些人則認為家庭、愛情和友誼是人生的真諦。不論你的觀點是甚麼，尋找生命的意義和價值都是人生中不可或缺的。尼采曾說：「參透為何，就能迎接任何。」日常生活中，我們投入大量的心力所追求與關懷的東西，果真就是能夠讓我們的人生過得美好、生無所憾、死亦安然的東西嗎？「遇見，我自己—哲學與人生」課程將參考歷代東西方著名哲學家的見解，期能透過本課程引領學員探索並建立人生的終極信念，培養價值思辨的素養與身心平衡的修為，從而活出豐富，精彩與有意義的人生。

本課程將由同時具有機械工程與哲學跨領域背景的王榮麟教授帶領學員一起進行哲學思考，覺察信念與心態，並檢視自己的人生，認識真正的自己，做出適合的選擇。想進一步瞭解本課程，歡迎上【臺大推廣教育網】查詢，或洽(02)2362-0502查詢。

「遇見，我自己—哲學與人生」https://reurl.cc/33dvA0