新竹縣提早開學客運卻不知 大批學生呆站等不到公車

新竹縣全縣中小學昨天因配合全中運將舉辦，因此提早開學，沒想到客運業者未收到通知，竟讓湖口地區公車唱空城，昨上午大批學生呆站在公車站，遲遲等不到公車，讓許多家長氣憤，教育局已緊急與監理所及客運業者協調，今調派公車接送學生上下課，明班次恢復正常。

新竹區監理所回應，因新竹客運部分路線有實施寒暑假特別班次，均有依監理程序報備同意在案，不過新竹縣因應全中運即將於4月舉辦，各校提早在昨天開學，客運公司未接獲相關訊息，才導致仍依假日班次行駛，經本所協調新竹客運後已緊急因應調度，明天起受影響湖口及尖石路線5612、5613、5622、5643、5631均將恢復正常行駛。

據了解，昨天有大批湖口地區的學生一早要上學，卻遲遲等不到公車，尤其居住在新竹工業區周邊的學生眾多，不少家長是看到孩子怎麼還沒上學、上前詢問，才知道沒有公車，紛紛親自開車將孩子送到學生，也讓家長們陸續向學校反映，詢問怎麼會沒校車、公車接送學生，質疑是否未來客運業者不打算經營、默默停駛。

湖口高中校長姜錢珠表示，接獲家長反映學校也嚇一跳，昨天確實影響不少學生未能準時到校，但因責任不在學生，因此學校不會對開學日遲到的學生記過；原本今天要展開調查，公車停駛沿線學生有多少，由學校負責調派車輛接送，但教育局回覆已要求客運業者明天恢復正常班次。

縣府交旅處長戴志君表示，預計各寒暑假公車路線，明天都會恢復正常時間行駛，學生在上學時間不會等不到公車；湖口鄉長吳淑君表示，據她了解是因為湖口地區的公車，寒暑假期間早上6點到7點沒有班次，才導致昨天學生要上學卻等不到公車，已與家長會聯絡，協助學生上下學接送問題。