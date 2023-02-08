落實矯正學校教育督導 國教署實地訪視4學校

我們所處的21世紀已是科學的時代，科學理論被視為宇宙的終極答案。在這個「科學至上」的時代，人文探求還如何可能？人文如何可以與科學攜手並進？以「人文」與「科學」之間的對話為主軸，台灣邏輯、方法論、科學與科技哲學學會（LMPST Taiwan）於2022年11月19日在台灣大學主辦了一場以《科學內外的人文可能》為題的論壇，由政大哲學系的鄭會穎主持，邀請了國內哲學學者以及科學普及界的資深工作者擔任講者，包括陳竹亭、陳樂知、鄭國威與嚴如玉。

2023-02-07 17:21