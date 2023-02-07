北市新增國小高年級生理用品兌換 再加碼共1578兌換處

為推動月經平權，台北市去年提供國中女學生衛生棉兌換券，教育局表示，今年3月起，新增國小五、六年級女學生，也可以領取每個月200元的兌換券，且由原先的萊爾富通路，再新增統一及全家便利商店，共3大連鎖便利超商全台門市。

台北市女學生生理用品補助計畫從111年3月起全面提供就讀台北市國中女學生每月兩張兌換券，每券價值100元，提供11種兌換品項，學生可自行至萊爾富選換；112年將擴大至國小五、六年級女學生，最多可望2萬人受惠。

教育局表示，預計自112年3月起，國中及國小五六年級女學生每月可經由教育局親師生平台帳號登入，領到2張電子兌換券，兌換期限2個月，每券價值100元，由各通路商指定可兌換品項至少10種提供學生選擇，種類將涵蓋衛生棉、護墊及棉條等不同類型，採1券1物兌換方式，不找零也不補差額。

此外，教育局表示，為提升兌換便利性，112年3月起除原有萊爾富通路外，新增統一及全家便利商店，三大超商全台門市均可兌換，在台北市則有共1578家門市，提供學生及家長更便利的兌換管道。

國中家長表示，生活用品通常都是家長統一採買，所以女兒沒有使用過這個兌換券，不過未來需要新增更多超商，會增加兌換的意願；另外，生理用品補助立意良善，但是200元的兌換券，可能仍不夠某些弱勢家庭使用，希望未來對於弱勢學生能有其它配套。

國小家長表示，國小女學生面臨初經會感到不安，由市府做起推動月經平權，可以消除女學生的不安，也讓男學生懂得適時提供協助，讓不同性別都更認識彼此。