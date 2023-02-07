少子化私校「賺賠邏輯」辦學　教團籲通盤檢討危機科系

北台灣第一所性別研究所、世新大學性別研究所日前傳出將被校方停招。世新性別所學生今天（2/7）與立法委員王婉諭、高教工會協同召開記者會，少子化衝擊高等教育辦學，私立大學以「賺賠邏輯」犧牲部分科系，卻枉顧科系對社會進步的貢獻，教育團體要求，教育部應通盤檢討長期被社會忽視、恐於賺賠邏輯下犧牲的科系，並依據私校法持續給予補助。

國內大專校院僅世新、高醫、高師大等三校設有性別所，世新性別研究所日前傳出將被校方以「不賺錢」為由停招，但據了解，校方已和教育部、性別所達成共識，由教育部以經費、外加名額獎勵國內性別所研究，校方則同意保留性別所。

性別所學生代表楊琇晴表示，性別所一案只是高等教育崩壞的冰山一角，少子化下高教重視賺賠邏輯，以市場取向經營大學，獨立所傳達的知識和價值恐淪為犧牲品。

楊琇晴談到，性別所不少學生來自醫學、理工等領域，甚至不少是國中小教師、社工等進修，110、111學年均滿招，一直以來都是學校績優系所。大專校院具備一定的社會責任和公共性，如今因市場導向，台灣重視自然科學更甚於社會科學，期許國家重視高教的困境，盼挹注更多資源給少數但具備社會價值的系所。

高教工會組織部主任林柏儀談到，根據私校法第59條，對於社會有需求、但公校未能充分創設科系，政府應要優先給予獎勵和補助。在世新性別所一案上，教育部等到學校要將系所裁撤才出手，政府的責任已遲到，政府光是補助仍有不足之處，應通盤檢討長期以來被學校忽視、恐於賺賠邏輯下犧牲的科系，而非等到被停招才出手。

林柏儀也指出，世新於2014年裁撤破報、2019年片面停招社發所，系所裁撤甚至只要少數董事會決議即可，教育部應推動公共監理，呼籲世新大學應加入公益董事、教職員生董事，監督學校正常發展，否則學校即便享有教育部不補助依然可能不民主。

立委王婉諭則談到，教育部補助應用在刀口上、支持研究獨立發展，近年來少子化已有大專校院校長反應人才培育失衡，如觀光餐飲業、人文社會學科持續萎縮，但社會實則不應偏廢任何科系或領域，各領域人才培育都應該無斷層接續，才能於重要社會議題上持續推進。

教育部專門委員周弘偉回應，教育部日前已邀請世新大學及相關性別研究所代表研商，將由教育部從優補助各性別所教學研究支出，世新大學也表示會支持性別所維持獨立所發展，以利國內人才培育和議題發展。

世新大學表示，少子化趨勢未歇，私立大學經營上勢必要提出更具吸引力及競爭力的課程才能獲得學生的青睞，私校獨立所經營此刻更顯不易，政府對於私校獨立所也應提供更大力度協助。以世新性別所為例，教育部透過獎勵補助等措施，是在一月初時教育部與世新大學及性別所的共識，期盼在各方努力下，為國內性別教育營造永續環境。