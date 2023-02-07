新北市6大類50場寒假英語營 雙軌並進1530名學生參與

下周即將開學，寒假期間為精進學子外語能力，新北市教育局規劃50場線上跨國、實體英語營隊，營造國際化的學習環境，讓1530名孩子學英語體驗多元文化，教育局長張明文表示，科技能延展學習模式，今年持續整合虛實，辦理六大類英語營，提供新北學子多元管道，擴展國際視野。

張明文說，六大類英語營包括兩項台美跨國線上英語營，分別與僑英文教基金會合作「E-Around線上英語營」、與加州喜瑞都學院合辦線上英語營。另有4類實體課程包括國際文教中心推五大洲親子營、高國中外師拓客任務、英速魔法學院冬季活力營及國小冬令雙語營，提供新北學子多元管道，擴展國際視野。

台美線上英語營，由美國青年大使以視訊分享校園生活、城市藝術、運動休閒，更透過分組上課，鼓勵學生每天用英語與志工講師互動。新北學生也展現國際交流能力，以英語介紹臺灣的特色景點，讓美國志工們心嚮往之。

5場五大洲親子營隊，由國際文教中心志工、老師擔任導遊，介紹美國、義大利、紐澳、印度、印尼等國特色，如Henna彩繪、品嘗印尼非吃不可的金磚玉米棒和羅望子糖果、義式風情櫥窗打卡等。

另外針對高、國中1、2年級學生，教育局開設34場的寒假外師拓客任務營，包含藝術創作、國際文化分享、手作課程等，外籍教師以生動有趣的教學，讓學生在遊戲及互動中，快樂學英語、體驗國際文化。每年報名皆秒殺的英速魔法學院冬季活力營，國小學生免出國，可享浸潤式的英語學習環境。