7名企業家二代攜手催生 首座大學內的德國耶拿實驗教育誕生

國立台灣師範大學教授團隊與加拿大BC省教師團隊共同推動成立的實驗教育機構，以德國教耶拿計畫學校（Jena–plan School）教育理念為核心，在7位企業家第二代催生下終於誕生，成為國內首座在大學中推動耶拿計畫（Jena-plan）的國際級學府。

東海大學校長張國恩曾任國立台灣師範大學校長8年，卸任後仍關心國內實驗教育發展，參考德國耶拿實驗教育，並協助「TCS探索未來國際實驗教育機構」成立與發展。

該機構校區位於國立台灣師範大學林口校區內，7位創辦人為國內政治企業家的第二代，邀請具有豐富教育經驗的台北市成淵高中前校長趙雅鈴擔綱整個機構的籌備計畫，並邀加拿大籍Sundal Grant Norman校長和國立台灣師範大學的教授團隊，針對高中、國中課程進行設計規劃與師資的培育和聘任工作。

從傳統教育投入實驗教育的趙雅鈴說，他們辦學以探索為目的，提供翻轉傳統教育的教學方法，建置學校成為一個小型社會，一個學習的共同體，讓孩子在學校既能陶冶個性、人格，又能在與他人緊密的互動中，學習人際相處之道，以及適應未來社會生活所需的知能，值得一提的是，這個機構位於猶如森林的台師大林口校區內，他們將在這個美麗的校園中，一步一步推動耶拿計畫實驗教育，帶給台灣教育更多驚奇。

創辦人施宣宇表示，思索如何幫助更多學子可跳脫傳統的教育體制，打造一所適合孩子成長的學校是他們辦學的宗旨。同為創辦人之一的許詠絮也是教育工作者，她始終沒忘記要對社會有所貢獻，因此夢想打造一所能符合國人期待的實驗學校。

機構理事堯舜妟和理事長夏豪均指出，面對競爭激烈的國際化、科技發展，如何以素養教育、適性揚才與國際視野，培養出未來世界所需要的國際化與多元化人才，成為新時代浪潮下的重要議題。在聯合國教科文組織永續發展第4項，與「2030雙語國家教育政策」雙核心下，配合台灣鬆綁的實驗教育三法，學習並參考德國教育學者彼得森的耶拿計畫學校等教育理念，發展出實施耶拿教育信念的教學方法、課程規劃、營造特色學習環境、組織文化及承諾，以達成實驗教育目標。