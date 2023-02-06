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幼兒園空間變美了！國教署補助388所公幼改善設施

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
宜蘭縣順安國小附幼原廁所動線不良且設備老舊，藉由國教署的經費補助，重新改善動線及更新相關設備。圖／教育部提供
宜蘭縣順安國小附幼原廁所動線不良且設備老舊，藉由國教署的經費補助，重新改善動線及更新相關設備。圖／教育部提供

教育部國教署訂定「補助直轄市縣（市）政府充實及改善幼兒園教學環境設施設備作業要點」，補助公立幼兒園充實及改善幼兒園教學環境設施設備經費，111年度共補助388所公立幼兒園改善園內設施。有學校結合在地特色，設計顏色樸實舒適的洗手台，也有學校改善廁所動線，提供師生優質的如廁環境。

為維護幼兒園安全及提供更優質的學習環境，國教署補貼公幼改善校園環境。例如嘉義縣鹿草國小附幼結合鹿草地區特色，設計出顏色樸實舒適的「鹿仔洗手台」，使用抿石子面貼馬賽克磚，水槽設置斜面槽避免水花濺出，洗手台設計鑲上圓弧狀保護式收邊條，靠牆上方設置鏡面，便於幼兒在盥洗的過程中，另特別設置肥皂區、洗手液及拖把水槽的空間，水槽邊框整體營造成自然舒適感的氛圍，增添可愛童趣。

宜蘭縣順安國小附幼、宜蘭市立幼兒園新生分班，原廁所動線不良且設備老舊，藉由國教署的經費補助，重新改善動線及更新相關設備，並透過動物圖案作為隔間設計，美化內部空間，整修後的廁所不僅安全、通風、明亮、整潔，兼具實用性、舒適性及美感，進而提供師生優質的如廁環境。

另外，嘉義縣梅山鄉立幼兒園中庭安全地墊設置至今已使用多年，材質老舊硬化且無彈性，此處為幼兒上課玩耍的活動空間，為保護孩童及防止跌倒，該園運用補助經費重新規畫中庭活動區，施作無縫彈性安全鋪面地墊，彈性好、衝擊吸收性能佳、耐磨耐候性高，讓幼兒有安全無虞的遊憩空間。

幼兒園 國教署

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