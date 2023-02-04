世新大學性別所有望續存 教部加碼補助國內3大性別所

國內大專校院目前僅3間性別所，而北台灣第一所性別研究所、世新大學性別研究所日前傳出將被校方停招，引發朝野立委關注。據了解，校方和教育部、性別所已達成共識，教育部將補助經費，校方則同意保留性別所。教育部表示，日前已經邀集包括世新大學在內的性別研究所代表，研議獎勵補助各所的教研支出，支持獨立所人才培育。

本報日前報導，世新大學近期正通盤檢視系所招生狀況，性別所則接獲校方停招通知。但所上不滿，認為私校以降低辦學成本為先，卻罔顧研究特色和社會需求，校友亦組成反停招小組，至今已號召於1700多位個人和團體連署支持反停招。

世新大學性別所為我國大專校院三個性別研究所之一，創所以來致力於性別政策、文化等研究；多涉足婦女、酷兒運動，促進社會改變。據了解，校方近日已和教育部、性別所達成共識，教育部將補助經費，性別所有望續存。

教育部今天表示，為了兼顧大學經營與國家重點政策的人才培育，日前已邀集包括世新性別所在內的數個代表進行商議，研議透過獎勵補助國內各性別研究所教學研究支出，增加外加招生名額並維持就學穩定，支持性別研究所維持獨立所並培育人才。

教育部也轉述，世新校方認為少子女化下獨立所確實面臨嚴峻挑戰，但若教育部從優補助性別所，則有助於性別教育永續環境，學校樂觀其成。

此外，由於大學院系所停招屬於大學自主，教育部亦表示，系所或欲停招，需經過校務會議通過後再依「專科以上學校總量發展規模與資源條件標準」規定報部申請，目前未接到學校申請案。