嘉義縣特色教育博覽會暨國教輔導團成果展 大師講座揭幕

嘉義縣特色課程博覽會上午在永慶高中，以「大師講座」揭幕，邀請亞太美國學校校長朱家明主講「放手讓孩子飛讓孩子發光」，以教育家也是「母親」角度，分享如何突破框架看見孩子亮點，以適性探索啟發潛能，培養問題解決能力，開展視野，民眾反應熱烈，紛紛與朱家明交換親職教養心得。

教育處期盼透過大師講座和精華講堂的分享，能帶給家長和教師不同教育思維，逐步跳脫舊有框架思維，以資源共享，克服困境，翻轉嘉義囝仔的未來。

下午由嘉縣國民教育輔導團、地方輔導群以及英語暨雙語教學資源中心，安排以教師公開課為主題精華講堂，結合目前最夯的雙語及數位教育議題，從部份領域至中外師協同英語教學，帶入數位科技輔助教學實務運用，透過跨域夥伴協作，以專業對話，成就不一樣的課室風景。

教育處長李美華表示，在少子化衝擊下，「教育」與「教養」都是人才培育相當重要的一環；老師應思考突破現有教育框架，在傳遞多元價值觀下，讓孩子保有正確的處事態度；家長應避免成為「直升機」或「割草機」角色，適度給孩子獨立思考機會，能決定，需負責，以全人教育觀來成就孩子。