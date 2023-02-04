避免開學造成疫情擴散 彰化縣294所校園大清消

新冠肺炎疫情雖然趨緩，但面對各級學校及幼兒園陸續開學，彰化縣政府為防止疫情擴散，縣長王惠美指示在2月13日第二學期開學前，完成全縣294所公、私立高級中等以下學校及公立幼兒園校園消毒作業，提供師生安全及安心學習環境。

新冠肺炎疫情隨著春節10天連假以後，疫情有逐漸上揚情況，面對即將開學，彰化縣長王惠美仍不敢掉以輕心，「超前部署」，要求環保局及各鄉鎮市公所協助校園清消工作，降低感染的風險。

彰化縣環保局及鄉鎮市公所已依縣長王惠美指示，自2月3日起，即協助學校校園周邊及校內戶外環境消毒工作，包括運動場、走廊川堂、洗手台、廁所、遊樂設施等，預定本月9日全部完成校園消毒作業，至於班級教室等室內處所，則由各校定期進行常態性的清消。