林智堅學位被撤首場訴願遭駁回 教部提一點可再拚翻盤

前新竹市長林智堅因中華大學、台大碩士學位論文均遭認定抄襲，學位雙雙遭撤銷，但林智堅不服，去年循救濟管道向教育部提出訴願，近日中華大學一案訴願遭駁回。但教育部表示，若訴願人不服，可依訴願法第90條規定，於訴願決定書送達的次日起，2個月內向台北高等行政法院提起行政訴訟；教育部也正依照訴願法辦理台大學位訴願一案。

前新竹市長林智堅因台大國發所碩士在職專班論文抄襲，遭台大撤銷碩士學位，林智堅去年底黯然退出選舉，隨後中華大學碩士學位亦因論文抄襲遭撤銷，但林不服，兩案雙雙向教育部提出訴願，中華大學一案經三個月審議，教育部一月回覆，確定該起訴願遭駁回。

根據臺教法(三)字第1110094222號教育部訴願決定書內容指出，中華大學組成審議委員會，認定訴願人林智堅確實違反學術倫理抄襲行為，林的論文與某期末報告書多處雷同，敘述過程中錯字、圖表註記、標示錯誤等亦完全一致；且論文第2章部分內容也與94年品質月刊論文部分內容一致，但卻未加以引述和引註。

訴願決定書中也提到，上述某份期末報告書非由林智堅執筆，且審議委員會於第4次會議口頭答詢中，為確認林智堅是否有足夠研究基礎知識或能力，得以駕馭、撰寫實證型調查統計研究論文，便針對論文內容提問，但發現林智堅無法明確回答論文研究方法中，數學模式、方程式來源以及內容，甚至在有關研究計畫執行重心問卷調查分析上，電腦軟體名稱及使用方式等一般研究基礎能力及理解上，也有相當不足之處。

教育部訴願審議委員會認定，中華大學是依照學位授予法第7條之2，以及學校抄襲處理要點規定，作成原處分撤銷林智堅碩士學位及註銷碩士學位證書，並無違誤。