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台南草地操場起風！ 外縣市幼兒園捨PU學校來參訪

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市九份子國民中小學才剛成立，操場也是草地。記者鄭惠仁／攝影
台南市九份子國民中小學才剛成立，操場也是草地。記者鄭惠仁／攝影

台南教育局推動草地學校，全市現有21所國中小的操場是草地，此風氣也影響到他縣市，桃園八德幼兒園取經後也將把PU跑道改為草地，而台北市教育局去年底也來參訪。虎山實小校長林勇成表示，小朋友較需要較多的是遊戲而非跑步競賽，應多用不一樣的思維來看事情。

位於台南市低碳示範區的九份子國民中小學也是捨PU跑道，操場是草地，校長康晉源表示，目前操場維護得相當漂亮，但這兩年多來，對於草地操場也有不同的聲音，居民希望有PU跑道，可以早晚到校跑步、散步，也有家長認為有跑道較像操場，運動會時才能大隊接力，但也有許多家長基於環保及健康的考量，支持草地操場。

南市教育局鼓勵500人以下學校設置草地操場，剛成立的九份子國民中小學人數超過500人，而且繼續增班，已增取到經費要做第二期擴建工程，預定年底發包，規畫在操場下設置停車場，校長康晉源表示，基於需求，施工後草地操場只能放棄，將改為PU跑道。

林勇成說，草地操場較適合小校，不鼓勵學生多的的學校設置草地操場，南市推動草地學校多年，目前全市草地學校21所，雖然近幾年沒有明顯增加，不過，也吸引他縣市學校跟進。去年底他受邀到桃園市八德幼兒園介紹草地學校，該園決定把PU跑道改為草地，並已完成招標。而台北市教育局也在去年底組團參訪台南的草地學校，有20多所學校參加，期待有更多學校加入草地學校行列。

林勇成表示，外縣市來台南參訪草地學校，除了會到虎山實小參觀外，也會建議到不同環境的草地學校參觀，如南區志開國小、北門三慈國小、官田嘉南國小等，從市區、海濱到山區，都可看到不同環境下的草地學校。他說，多數學校操場都是PU跑道，其實小朋友對於操場的需求，遊戲多於跑步競賽，草地操場雖沒跑道，但一樣可跑步等運動，反而使用更多元化。

虎山實小校長林勇成表示，該校為台美生態學校，強調以孩子為主角，鼓勵學校帶著孩子盤點校園現況，透過孩子的環境行動、環境學習地圖、守護環境大會師、自主探究學習的獨立研究發表、環境紀錄片發表等，在2015年、2018年及2020年分別獲得3次生態學校最高榮譽的綠旗認證，去年並榮獲全亞洲唯一的永久綠旗，代表孩子們的具體行動受到大家的肯定。

台南市虎山實小的操場是草地，是孩子遊戲、運動的天堂。記者鄭惠仁／攝影
台南市虎山實小的操場是草地，是孩子遊戲、運動的天堂。記者鄭惠仁／攝影

台南 教育局 幼兒園

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