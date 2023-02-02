全國五地看得到！學生美術比賽特優作品巡迴開跑

由教育部指導、國立台灣藝術教育館主辦的全國學生美術比賽，為讓全國民眾有機會欣賞交流，111學年度學生優秀作品除於國立台灣藝術教育館展出至2月12日外，自2月18日起將從澎湖、苗栗、高雄、宜蘭及新北等地巡迴展出至5月14日，在台灣北、中南、東及離島等五地接力展出。

全國學生美術比賽項目包含繪畫、西畫、平面設計、水墨畫、書法、版畫及漫畫等7大類，是國內最重要的官方平台；每年此時，青年學子齊聚一堂，以青春為畫筆，創意為顏料，共同彩繪出全國學生美術比賽這場年度「美」事。

為讓全國民眾有機會欣賞交流，藝教館表示，111學年度學生優秀作品除於藝教館展出至2月12日外，自2月18日起並從澎湖、苗栗、高雄、宜蘭及新北等地巡迴展出至5月14日，含括台灣北、中南、東及離島等五地接力巡迴展出，期將文化平權落實在地藝文場域，邀請各界蒞臨欣賞。

藝教館提到，本學年特優作品題材取自生活經驗、新聞時事，關心環境、疫情、戰爭、性別平權甚至少子化等議題。

就讀高雄市博愛國小的洪語岑同學「洗頭真開心」一作，用色鮮明、主題明確，更可感到孩子強烈的創造力；平面設計類國中美術班組宜蘭縣東光國中黃曉柔同學作品「負重」，畫面呈現在擁擠的長者人臉中，唯有一張嬰兒的臉，傳達現代社會高齡化、少子化的現象，並凸顯議題的急迫性。

書法類國小高年級組新北市莒光國小龔于瑩同學，作品「齊物論」章法安排統一、勻稱協調，歐字用筆自然不呆板，結構嚴謹；水墨類國中美術班組宜蘭國中陳農蓀同學「另一個自己」，畫面以自己容貌融入圖像，以對稱構圖反觀另一太空科技化世界的自己。

版畫類高中（職）普通科組就讀新北市康橋高中招碩彥「夢之河」，作品傳達傳統與科技、過去與未來、自然與人造物為主題，藉由陽刻與陰刻、黑與白、疏與密，勾勒出精采的畫面。

西畫類大專美術系組東方設計大學孔子明「看到魚的想念」，此作以魚群具象表達，佐以抽象性的墨藍色，魚群無助的眼神和繩線之束縛，勾起作者懷念親人的漫漫思緒。

漫畫類大專非美術系組育達科技大學邱冠廷同學的作品「口罩可以脫了嗎？」，以貓咪為角色營造進食的起承轉合，在疫情時刻就連端上來的主食「魚」，都要戴上口罩，幽默的呈現令人會心一笑之外，也諷刺了疫情當下的無奈。