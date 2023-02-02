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大手牽小手體驗國際環境 新北高校生與外籍生交流

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
三民高中學生與外籍生到鶯歌老街體驗當地手拉坏製作陶瓷作品。圖／新北市教育局提供
三民高中學生與外籍生到鶯歌老街體驗當地手拉坏製作陶瓷作品。圖／新北市教育局提供

新北市推動「大手牽小手－我國高中生與大專院校外籍生交流計畫」，由淡水商工、石碇高中、三民高中等13所高中職，邀請巴拉圭、印度及帛琉等43國在台就讀的大專院校外籍生進行一年的交流，外籍生則介紹各國人文風情，讓中外學子相互激盪文化之美。

欣北市教育局表示，跨國溝通能力養成需要時間，透過大手牽小手計畫，學生可訓練膽量，更可以在生活中實際運用語言，藉此提升英語學習動機。新北高中生攜手外籍大學生，學生免出國，便能自然增進跨文化溝通能力，拓展國際視野，享受國際化學習環境。

石碇高中以「追尋童年牛仔的樂高手槍」為主題，邀請佛光大學的外籍生協力組裝樂高橡皮筋手槍，進行神射手爭奪賽。淡水商工師生與淡江大學印度籍大學生，則是聯袂探訪在地歷史文化脈絡，另外也帶著外籍生體驗傳統製書工藝，一針一線縫製出屬於自己的書香世界，雙方互留親筆簽名。

三民高中則是尋訪新北深度文化，學生用英語向銘傳大學的外籍生介紹三峽祖師廟建築風格，一起感受台灣傳統廟宇莊嚴肅穆的氛圍。也到鶯歌老街體驗當地傳統手作活動藍染及手拉坏，製作獨屬於自己的布料及陶瓷作品。

教育局長張明文表示，學校將課程結合在地文化，以生動活潑的方式，讓學生結交異國朋友，增加語言與文化交流經驗，拓展在地化、國際化的宏觀思維。期待未來能有更多學子加入計畫，從認同自己的文化做起，藉由分享，增進全球移動力、溝通力、實踐力，以因應未來國際化的挑戰。

淡水商工學生帶著外籍生體驗傳統製書工藝，一針一線縫製出屬於自己的書香世界。圖／新北市教育局提供
淡水商工學生帶著外籍生體驗傳統製書工藝，一針一線縫製出屬於自己的書香世界。圖／新北市教育局提供

外籍生 淡水

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