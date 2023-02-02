ChatGPT帶來工作革命：文組不會被淘汰、別硬學程式？

當ChatGPT和Midjourney等AI工具全球爆紅，已然啟動工作大革命，大學生選擇志願的思維也要跟上時代。成功大學資訊工程系教授蘇文鈺指出，未來大多數人不需要硬頭皮學寫程式，反而要學習「善用AI協作工具」。他又為何認為新聞、經濟等非理組人才，也有參與AI創新的機會？

近來，利用Photomath、Midjourney等AI協作工具解數學題、自動生成超美圖片，已蔚為風潮。去年11月底，AI研究實驗室OpenAI推出的新型聊天機器人模型「ChatGPT」，不僅是個「萬事通」，能寫程式、論文、小說和詩詞，還能針對使用者提出的任何問題，一一給予回覆。憑藉著「聰慧」與「貼心」的特色，ChatGPT瞬間又在全球掀起各種「翻玩」。

「（ChatGPT）在做得簡單、容易上手的情況下，我們本以為還得花好幾年時間開發，沒想到去年就這樣橫空出世。」成功大學資訊工程系教授蘇文鈺表示。

ChatGPT太好用，校園遭禁對嗎？

由於ChatGPT太好用，腦筋轉得快的學生，便拿來用在考試、寫論文上。於是，有老師抓起利用ChatGPT「作弊」的份子，美國紐約市公立學校甚至於近日宣布，禁止師生在校園網路及裝置上使用ChatGPT。

「但為什麼要禁呢？」蘇文鈺反問，「我們該做的，是讓資訊教育差異化，指導更多學生善用AI協作工具。如果用得好，反而能大幅增進生產力。」他指出，現今許多問題無法透過人類想出的演算法解決，相較之下，AI演算法能用巨量運算與多餘的系統維度，找出更多可行方案，勢必顛覆全球資訊教育面貌。

蘇文鈺進一步解釋，過去資工系要求所有學生都必須搞懂理論、從頭到尾寫完程式碼，統統自己來。但隨著時代演進、科技進步，未來要開創作業系統、成為頂級工程師那1％至2％的人，其實才需要了解AI模型背後的艱深數學等原理，其他資工系的學生，則要對AI模型的基本元件有較為深入的概念，並且能善用這些元件。

新聞、經濟等非理科學生，也有參與AI創新機會

至於那些經濟、新聞等非資工系的學生，不太需要理解模型的細部數學原理，反而應該學習如何蒐集資料，並丟進AI模型裡訓練，培養善用工具的能力，例如和ChatGPT經過數次的來回互動、調整後，引導其寫出想要風格的文章，「所以你有看過知道電鑽是怎麼做的木工師傅嗎？不必要嘛，師傅只要很會用電鑽就可以了。」

主張資訊教育普及化的蘇文鈺，早在2013年，便開始到偏鄉地區教孩子寫程式，2016年時，他成立社團法人中華民國愛自造者協會（Program the World, PTWA），致力於程式、自造等開放課程內容的開發、教學與推廣，近年更以科技課程為基底，投入特教生認知能力的提升。同時，看準新趨勢，他也用遊戲化的方式，打造更友善的資訊教育工具。

偶然看到OpenAI用AI來打遊戲的模式，深受啟發

事實上，蘇文鈺剛到成大任教時，曾開過艱澀的神經網路課程，學期初原有30個學生選修，到了期末剩下15個，且15個裡還有8個在睡覺。這讓他反思，或許得改變教法，以增加學生的學習動機。後來他偶然看到OpenAI用AI來打遊戲的模式，深受啟發，便開了門「遊戲式機器學習入門」課程，藉由遊戲實作的過程，讓學生了解學理。

隨著課程愈推愈順，蘇文鈺又想，過去要小朋友寫程式去玩遊戲，規則多、程式碼又長，但若僅是學習使用AI模型，從蒐集、清洗和整理資料到訓練、驗證，了解整個流程後，不僅能順利破關，還能降低程式碼，等於大量的程式碼由AI套件負責解決，是較符合現今趨勢的做法。

因此，PTWA先是跳脫傳統在電腦教室裡的教學模式，開發了機器學習競賽線上平台（ML_Game），讓學生透過線上平台與遊戲式的自學課程，建立自己的學習步調；2020年，PTWA再開發國高中學生的學習教材，開始推廣機器學習AI線上遊戲平台（Playful Artificial Intelligence Arena, PAIA）。

隔年，帕亞科技正式成立，一方面持續發展教育課程，舉辦自走車大賽和FunAI營隊等活動，讓國中小、高中和大學等各個年齡層，都能輕易利用程式操作遊戲、解決問題，另一方面，則積極發展數位孿生（Digital Twins）解決方案等商業業務。

技職、科大生訓練AI車

走進PTWA與帕亞科技共用的工作空間，裡頭有自走車、機器人手臂，都是與課程、業務相關的設備。一般來說，假如想讓車子跑動，做法包括寫程式和讓訓練後的AI模型來跑，帕亞科技資深研發經理邱文淇指出，帕亞提倡的是後者，讓技職生、科大生在虛擬的空間裡，也擁有一台如同孿生兄弟般一模一樣的車，接著逐步訓練AI模型、按自己想要的方式行走後，再將程式載至實體的自走車上，並稍經調教，便能依照預定路徑移動。

帕亞也指導學生訓練AI模型，達到利用手勢指揮機械手臂的目的。蘇文鈺提到，帕亞研擬中的課程，終極目標都是要技職生「熟稔工具」。而帕亞開源的演算法、教材好處是，也能方便學生瀏覽程式碼，理解原理，「技職生就該動手做，遊戲化的學習絕對比數學公式吸引人，引發興趣後，才能往下鑽研更多知識。先讓他知其然，再想辦法讓他知其所以然。」

除了讓學子善用各種AI協作工具，更重要的是，蘇文鈺希望孩子從小就開始了解，世界是由一個個系統組成，需要眾人齊心協力、各司其職，才能達成目標；若什麼事都自己來，崇尚「一個人的武林」，勢必無法發揮最大效用。

給大學生選擇志願的提醒：跑得快才搶得到紅利

大學學科能力測驗剛落幕，許多莘莘學子即將面臨選系、前進大學校園的新開始，對於學生的志願選擇，蘇文鈺不厭其煩地提醒，新科技將以無法預料的速度冒出，學生要做的，是持續關注各種創新並學習使用。

「過去我們常說，打前鋒的人會死在沙灘上，但現在世界變太快，在你斷氣之前，補給就來了；先一步的人反而可以搶到紅利。所以，去善用（AI協作）工具吧！」他強調。

（本文出自2023.1.28《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）