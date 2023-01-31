潘文忠獲留任 私中盟盼尊重私人辦學、縮短資源差距

教育部長潘文忠獲留任，全國私立中學聯盟今天表示，期許潘部長尊重私人興學自由，給予私校自主辦學空間；提供合理經費補助，縮短公私學校資源差距；調降高中班級人數，營造更優質的學習環境，讓公私立學校攜手並進。

私中盟指出，憲法賦予「私人興學自由」；私立學校法第57條，也明訂評鑑績優且未受政府補助之私立中小學，招生入學方式及辦理校內之教育實驗，得不受相關法令限制；司法院大法官釋字第382號，更解釋私立學校有錄取學生與辦學方式之自主性，但政府顯然並未尊重。

私中盟表示，目前例行性的教學正常化與常態編班視導，恐違背相關法令；而先前立院研議修訂私校法，欲將私中改為抽籤入學，不僅侵害憲法保障之私人興學自由，也剝奪家長的教育選擇權，希望潘部長正視。

另外，對於教育資源配置，私中盟認為，公私立學校的學生，都是國家子民，也都是納稅人子弟，教育資源應當平等對待。以推動108新課綱的補助為例，公立學校經費樣樣到位，私立學校經幾位校長爭取後，多元選修及彈性課程新增鐘點雖開始撥補，但活化學習空間改善經費，私校仍差公校一截，其他補助更是杯水車薪，難以優化學習環境。

私中盟建議，應依據市場機制，鬆綁私校學雜費，並基於機會均等原則，增加對私校的補助，建構公平競爭環境，讓各校發展特色，提升競爭力。

另針對生源不足問題，私中盟主張，應調降高中班級人數，以因應少子化危機，並營造更佳學習環境。私中盟說，教育部自107學年度起，開始逐年調降班級人數，到109學年度時，公校每班35人，私校為45人，而新課綱上路後，教學改為素養導向，加以適性分組需求，以及選修課程的實施，教學現場挑戰更大，更須調降師生比，教學品質才能有效提升。

私中盟呼籲，教育部應持續降低班級人數，公校以30人為目標，私校減少為40人，既能紓緩生員危機，又可讓教育精緻化，應儘速推動。