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把握寒假 桃園舉辦「線上冬令營」免費上英語口說課

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市教育局在寒假最後一周舉辦「線上冬令營」，讓學子免費上英語口說課。圖／桃園市教育局提供
桃園市教育局在寒假最後一周舉辦「線上冬令營」，讓學子免費上英語口說課。圖／桃園市教育局提供

今年寒假將持續到2月10日，桃園教育局在假期的最後一周，特別集結15名外籍教師為全市國中舉辦免費「線上智趣冬令營」，每天開設10堂課程，盼透過線上方式讓學生與外師練習即時英語口說，課程內容還包括體育、家政、歷史、藝術等多元主題，讓學子在家中也能輕鬆學習。

線上智趣冬令營從2月6日開始至10日，期間將開設共50堂課程。教育局表示，線上冬令營每天將分早上、下午2場次，上午場次以「學校推行的雙語領域」為主題，教授體育、健康教育、家政、歷史、表演藝術、視覺藝術及音樂等主題。

下午場次則以「國際教育及國際新聞」為主軸，在課程中介紹日本、泰國、蒙古、葡萄牙、希臘及賴索托等國家的文化、飲食，更配合最近2022卡達世界足球盃議題，引領孩子透過英語學習不同國家豐富的禮儀及習俗，落實國際教育。

教育局表示，本次營隊採Google Meet線上營隊辦理，透過視訊教學讓學生與外籍老師能有大量互動口語練習機會，報名時間即日起至2月2日中午12點，名額有限，歡迎本市國中生報名（https://taoyuanetrc.wixsite.com/2023-etrc-wintercamp）。

教育局也表示，桃園市國中現已有40所雙語學校，並有143位雙語本師及40位外籍教師投入雙語教學，教育局將持續透過獎勵機制支持更多教師投入雙語教學，讓學生有更多沉浸於英語教學情境機會。

教育局 桃園 體育

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