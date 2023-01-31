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因應現代社會家庭型態 元培護理系學生到馬來西亞實習

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
元培護理系學生在馬來西亞產後護理之家實習。圖／元培醫事科技大學提供
元培護理系學生在馬來西亞產後護理之家實習。圖／元培醫事科技大學提供

因應現代社會與家庭型態，產後護理之家在台灣與馬來西亞都有很大需求，但目前台灣護理系學生並無在產後護理之家實習的機會，因此，元培醫事科技大學護理系學生本月中旬赴馬來西亞美里特殊兒中心與產後護理中心進行為期一個月的移地實習，希望能增加所學應用的深度與廣度。

元培醫事科技大學指出，學校護理系包括李家銘等10名學生在國際暨兩岸事務處副國際長陳麗環老師帶領下，於1月中出發前往馬來西亞海外移地實習，有6位學生在美里特殊兒中心實習，該處是地區具有遲緩兒照顧與啟發的專業機構，學生能將所學應用在照顧遲緩兒的生理、心理的照顧與健康管理，協助其健康促進，減輕照顧的時間與醫療成本，也對學生未來的職場生涯也會有很大的幫助。

元培醫事科技大學表示，另外4位學生則在美里地區一家頗富規模的產後護理之家實習，這次實習共同計畫主持人王秀禾老師也是台灣保母與產後護理訓練班的講師，並擔任勞動部保母人員檢定的監評委員。

王秀禾說，因應現代社會與家庭型態，產後護理之家無論在台灣或馬來西亞都有很大需求，但護理系學生在台灣並無在產後護理之家實習的機會，在馬來西亞實習有相近的華人文化背景，更能增加所學應用的深度與廣度。

元培醫事科技大學說，護理系10位學生在馬來西亞美里實習期間適逢農曆春節，當地留台學生會主席黃漢強也特地接待他們品嘗當地美食、感受當地春節氣氛，向砂交通部長拿督斯里李景勝伉儷賀年，同學們第一次在海外實習及過年都留下深刻印象。

元培護理系學生在馬來西亞特殊兒中心實習。圖／元培醫事科技大學提供
元培護理系學生在馬來西亞特殊兒中心實習。圖／元培醫事科技大學提供

馬來西亞 實習 元培醫事科技大學

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