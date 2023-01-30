隱障生不難了解 南市府開發特殊需求資源指南

「隱障生」因注意力不集中、衝動、過動等特質而影響學業、心理及人際關係，成為老師在教學或班級經營的挑戰，為協助家長認識孩子需求，台南市教育局與台大社會系教授石玉華師生共同開發隱性特殊需求資源指南，試圖為隱性特殊需求學生提供資源。

「隱障生」泛指外表看起來無異於一般人，但具有自閉、亞斯伯格、過動或輕度智障等學生，市長黃偉哲表示，台南市重視每名孩子的適性發展，希望結合特教專業，即早發現特殊孩子需求，提供資源，讓家長認識隱性特殊需求，及如何尋求相關資源。

教育局長鄭新輝指出，目前隱障生仍需面對身分認同問題，有的家長會擔心孩子接受身障鑑定、取得特教資源，會讓孩子貼上負面標籤；但孩子有特殊需求，若未被識別，也容易被同學及老師忽視，造成家長的兩難。因此教育局與石玉華合作，透過討論，為隱性特殊學生在校生活和親師互動需求，尋找問題解決的策略。

石玉華感謝南市府認同《隱性特殊需求資源指南》，進一步用心地改編製作在地化版本。他說，這是個由「社會設計」方法透過經驗者研究、社群共創的歷程，所產出的成果，期待讓更多人認識隱性特殊需求學生，並提供相應的特教資源；也希望為初期觀察到隱性特殊需求學生狀況的家長與教師，提供最基礎的服務指南，讓他們在探索跨體系輔助資源時，不會孤單無助。

教育局補充說明，《隱性特殊需求資源指南》內容包括隱性特殊需求特質初估圖，讓初期觀察到有疑似隱障生的家長，能初步評估孩子的狀況，協助家長了解和掌握相關資訊，並提供資源指南，適切整合特教、學校輔導以及社福體系資源。教育局印製14萬份於去年12月發送至各校，協助家長透過該指南，尋求特教需求協助，特教資源中心網站也有相關連結網址，若有任何疑問或專業諮詢需求，皆可洽南市特教資源中心：民治辦公室電話06-6337740或永華辦公室電話06-2412734。

相關連結網址：

台南市國中小學生隱性特殊需求資源指南：https://ntusoc5016.wixsite.com/website-1

台南市版下載網址：https://drive.google.com/file/d/1uG31a84yJHXLdQ1-J9G_KWfzq_bboc7O/view

台南市特殊教育資源中心(出版品)：http://serc.tn.edu.tw/category/%e5%87%ba%e7%89%88%e5%93%81/