南市推出公幼延拖配套 每小時不逾50元、老師給獎勵

台南市教育局從今年7月起，各公幼全面延長課後留園到下午6點，但有幼教團體擔憂配套不足，市長黃偉哲表示，為提高公幼課後留園開辦率，將推出各種補助及配套措施，包括課後留園不限開班人數，家長繳費每小時不超過50元、保障教保人員鐘點費每小時至少300元、配合留園彈性調整保全時間，並訂定相關獎勵措施等。

教育局長鄭新輝說，為強化公幼競爭力與服務品質，經檢討現行做法後，配合年輕雙薪家庭工作需求、減輕家長經濟負擔，各公幼將自7月起，全面延長課後留園時間到下午6點，並訂定每小時課後留園家長繳費不超過50元，開班人數不限制，即使僅有1人也會開班，不足支應的鐘點費，由教育局補助，請家長不用擔心。

他說，另為保障教保服務人員的工作權益、兼顧課後留園的服務品質，教育局已訂定課後留園教保人員每小時鐘點費不低於300元的保障，行政費則規範上限不高過20%為基準，此項措施所需經費已獲市長支持並同意補。另為減輕就讀公幼家長的負擔，並提供育兒補助的公平合理性，也籲請中央應補助子女就讀公幼的家長，寒暑假的托育照顧費用能比照非營利幼兒園，每月不超過2000元。

教育局表示，南市公幼課後留園的平均開辦率，已自110 學年度的60%，提升至111學年度的80%，今年7月起，各公幼的課後留園時間，將全面延長至下午6點，為確保課後留園師生安全，已請各校將校園保全契約彈性化，從112學年度起，保全每日工作時間將配合學校開辦延長課後留園進行調整。此外也訂定獎勵制度，課後留園服務16周以上、寒假2周以上、或暑假4周以上，表現優良的教保服務人員及行政人員將核予敘獎。

另為考量人力負擔，各課後留園所需之教保服務人員，可由園內彈性運用既有人力或另覓外聘師資；課程方面也可因應家長需求，設計更活潑多元的活動，讓就讀公幼的孩子，也能享受更好的學習品質。