竹市推廣企業托兒設施措施 補助申請至2月28日

為協助勞工解決托兒問題，新竹市政府推廣企業設置哺（集）乳室與托兒措施，並配合勞動部補助辦法，今年第1次補助申請將於2月28日截止，呼籲事業單位敬請把握機會照顧員工需求，營造友善職場。

勞工處表示，竹市居民平均年齡低，生育率名列前茅。12歲以下兒童人數比例佔總人口數超過14％，高於全國10.5％，為成為爸媽育兒的強力後盾，市府積極輔導與鼓勵企業提供員工家庭照顧措施解決勞工托兒問題，為員工打造安心工作、友善家庭的職場。

勞工處說明，依性別工作平等法第23條規定，僱用100人以上的企業雇主需設哺集乳室、托兒設施與措施，勞工處將針對轄區內雇主進行相關輔導。凡設置哺（集）乳室最高補助新台幣2萬元，托兒設施新興建完成者最高補助300萬元，若是已設置者更新改善最高補助50萬元。雇主聘僱或委託托育人員至雇主設置的指定地點提供受僱者子女托育服務，最高補助60萬元。另外，員工子女送托的托兒津貼最高補助60萬元。

榮獲竹市特優哺集乳室認證的翔名科技股份有限公司表示，公司哺乳室備有蒸氣及紫外線兩種奶瓶消毒鍋、公用集乳器、母乳專用冰箱及奶瓶清洗慕斯等，並定期更新宣導專欄資訊，給予女性員工友善且無壓力的哺集乳環境。另提供每胎5萬元生育津貼，協助員工的育兒、托育需求，讓哺乳親善職場成為社會及家庭穩定的力量。