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準公幼未減家長負擔？高雄教育局：不可提供收費才藝課程

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
家長對幼兒期待殷切，希望孩子受最好的教育。本報資料照片
家長對幼兒期待殷切，希望孩子受最好的教育。本報資料照片

政府為達到政策目標，近年準公共幼兒園快速增加，辦學水準卻參差不齊，不少家長反映幼兒園以各種名義加收費用。黃先生說，孩子上了幼兒園後，原本以為政府補助下會減輕不少負擔，「但過去老大上課就是一筆費用，現在老二卻常常收到才藝班、美術課等繳費通知，支出似乎並沒有減少！」

高雄市教育局表示，依教育部幼兒教保及照顧服務實施準則第13條明定，幼兒園實施教保活動課程，應以統整方式實施，不得採分科方式進行。幼兒園無論提供平日教保服務或課後延長照顧，不可提供才藝課程。

依據高市府數據，高雄市的公共及準公共幼兒園供應量合計已達9成，幼兒就讀公共及準公共幼兒園，每月家長繳費不超過1000至3000元。事實上不少家長每個月仍繳費超過3000元，陳媽媽育有一子，近日剛從托嬰中心轉銜至準公共幼兒園，她說，「雖月費是3000千，但入園後學校就開始發才藝班DM，這些都要另外收費。」

高雄市輔育人員職業工會秘書長楊秀彥指出，不少準公共幼兒園的補助亂象和各種巧立名目的收費才藝活動。「這塊補助的餅很大，且不像托嬰時的補助是直接進到父母帳戶，幼兒園的補助是直接進到機構，各私幼都爭先恐後申請加入準公共。」政府也為了數字上的好看，核准率很高，一來政策的成效從表面上增加了不少，二來也確實有助於政府管控過去本來很難管到的私幼。但收費卻常是管不到的陰暗之處。

楊秀彥說，準公共幼兒園快速增長下，素質難以管控是事實，除了造成不少不當管教問題外，父母經補助後，每個月要繳的錢變少了，幼兒園就利用各種才藝課加收費用，有些可能是過去含在私立收費中的，等於幼兒園一手拿政府補助，一手加收父母費用。

幼兒園教師反映，教育部是有訂「幼兒園教保活動課程大綱」的，有身體動作與健康、認知、語文、社會、情緒和美感六大領域，實施時須考量幼兒的生活經驗，以「統整」方式實施，總之是不能直接教才藝的。但現在的爸媽都希望孩子能多學一些，也希望幼兒園多提供一些學習的選擇。公立幼兒園課程和收託時間等都照規矩來，但其他幼兒園要生存，也要顧及家長期望。

教育局表示，幼兒教育應以幼兒為主體，考量幼兒發展需求、學習特性及重視學習過程，採主題、方案及學習區等課程模式的統整方式實施課程活動，依法不可採分科教學，也不得向家長收取例如才藝課程費用等未經教育局備查的費用。如有違反規定經查證屬實，會依相關規定裁處。家長如有關於幼兒園課程或收費疑義，也可向教育局反映。

家長對幼兒期待殷切，希望孩子受最好的教育。本報資料照片
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幼兒園 才藝 教育局 托育

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