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自學平台「因雄崛起」推出線上送紅包 等你來挑戰！

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局去年受教育部委託開發自學平台「因雄崛起」，新學年將擴增10種不同小遊戲。記者鄭惠仁／翻攝
台南市教育局去年受教育部委託開發自學平台「因雄崛起」，新學年將擴增10種不同小遊戲。記者鄭惠仁／翻攝

台南市教育局去年受教育部委託開發自學平台「因雄崛起」，結合教育部「因材網」學習平台，整合線上豐富題庫，打造優質安心的線上學習環境，新學年將擴增為10種不同的小遊戲，配合春節及寒假特別推出1個月的送紅包新春線上活動，歡迎全國高、國中小學生來挑戰。

「因雄崛起」遊戲式學習平台上線1年，已累積237萬人次登入、挑戰紀錄367萬次；透過寓教於樂的「線上遊戲模式」，吸引學生自主學習、快樂學習並提高學習成就，並可提供教師作為有效教學的輔助工具。黃偉哲表示，教育局資訊中心也會持續擴增功能，讓親師生享受更優質的線上學習平台。

教育局長鄭新輝指出，因應春節及寒假，「因雄崛起」推出「兔年新春好運到」開春首波線上學習活動，日期至2月19日，每日7點至22點。活動內容有「獎勵雙倍送」，只要完成答題遊戲、魔王挑戰、任務小精靈及星際論壇等平臺功能後，即可獲得雙倍線上遊戲獎勵。另一項是「魔王挑戰－反毒賽事」，學生先閱讀「反毒」主題相關知識教材，再進行答題，每場賽事皆有次數上限，在活動期間及挑戰次數內，依據作答表現排名，活動結束並結算成績後，會依排名在線上發放活動限定獎勵—「新春大紅包」，內容包括遊戲金幣及晶球，讓大家新年都有滿滿的紅包，人人都有獎。

教育局資訊中心主任高誌健表示，針對想要了解「因雄崛起」的老師，已規畫於2月22日、2月24日辦理線上「因雄崛起教師培訓研習」。為了回應老師們熱烈的反應和需求，也特別增開2月8日、2月9日兩日的實體研習課程，歡迎全國高中、國中小教師報名參加，詳情請至全國教師在職進修資訊網查看報名（https://www.inservice.edu.tw/）。

台南市教育局去年受教育部委託開發自學平台「因雄崛起」，新學年將擴增10種不同小遊戲。記者鄭惠仁／翻攝
台南市教育局去年受教育部委託開發自學平台「因雄崛起」，新學年將擴增10種不同小遊戲。記者鄭惠仁／翻攝

教育局 紅包 寒假

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