新北寒暑假延長照顧機制 多元活動陪伴成長

新北市為減輕學齡前家庭托育負擔，讓雙薪家庭父母安心就業，提供公共化幼兒園學期間課後及寒暑假期間延長照顧服務，開辦率逐年升高迄今逾八成。111年度已有2萬5972人次幼生參加，另有5393人次幼生接受延長至晚間7點的服務。

教育局表示，今年度起，教育局設置延長服務獎勵機制，鼓勵幼兒園於寒暑假期間，依家長需求延長照顧服務時間。鼓勵幼兒園於寒假由原訂1周托兒，延長至2周；暑假由原訂6至8周托兒，延長至8周，任一期達標提供園所5千元獎勵金；若寒、暑假2期皆達標，提供園所1萬元獎勵金。

目前寒暑假全日制開辦時間為上午8時至下午5時，112年度起亦鼓勵各校於寒暑假期間，可依家長需求延長開辦至6時，開班不足經費差額由教育局支付，以滿足個別家長收托需求。

延長照顧期間，園所為孩子安排動靜、態課程。埔墘附幼主任李佳蓉表示，老師們利用校園空間，讓孩子們嘗試各種運動器材，戶外騎乘腳踏車、扭扭車，或是在室內進行氣球傘遊戲，這些動態活動，都可以增加大肌肉運動，讓肢體協調性更好。靜態活動中，則透過不同教具的操作，讓不同班別的孩子間互動，促發班際學習的交流。

雙薪家庭對於延長照顧服務，表示肯定。碧華國小附幼的小雲剛入小班，雙薪父母對於孩子的分離焦慮很煩惱，幾經考慮，報名延長照顧服務。在老師的鼓勵下，孩子很快就適應了新的校園生活。現在的她，每天都可以開心邁進校園，而父母也可以安心工作。