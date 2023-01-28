寵物產業趨勢看漲 大學開課教學生讀懂毛小孩心語

教育部青年署推動「大專校院推動職涯輔導補助計畫」促進大學學子瞭解產業趨勢。近年受少子化影響，寵物陪伴需求應運而生，南華大學將輔導計畫結合跨域院所思維，開設動物互動溝通、寵物產業趨勢等課程，引導學生了解寵物產業脈絡和經濟效益，啟發其職涯發展和創業可能。

少子化下寵物飼養受到大眾歡迎，且動物陪伴對兒童、青少年、中老年乃至於身心障礙者生理與心理方面皆有正向影響，能增進同理心的培養、責任的學習、社會的互動與支持。

南華大學依循永續經營動物保育的理念，結合跨域院所思維，使學生了解寵物生理、心理以及人與動物依附關係，延伸至陪伴效益與動物輔助治療應用，融入寵物繪畫、療癒、行銷與文創等系列課程，並業師分享實務經驗。

南華大學開設「犬貓輔助性的情緒行為治療」，由台大獸醫院教授王儷蒨分享動物行為科學與醫學基礎理論與臨床個案故事；「傾聽狗兒心語」則由台灣寶貝狗協會訓練師Molly，傳授如何與汪星人溝通互動，及分享動物輔療經驗；課程整合動物行為科學理論與各系所走向與產業，建立專業知識並引導學生瞭解寵物產業脈絡及經濟效益。

視覺藝術與設計學系三年級學生廖袖伶表示，寵物行為、飲食及寵物香氛療癒的相關課程能了解到產業各種面向，其中，印象最深刻的是寵物芳香療癒課程中，運用香氛協助安撫動物情緒，同時帶給寵物跟主人放鬆的感受。自己也嘗試飼養寵物，運用課堂所學，理解與體諒寵物們的感受，期待逐步累積實務經驗，拓展未來朝向寵物產業發展的可能性。

112年青年署「大專校院推動職涯輔導補助計畫」獲補助學校名單已公告，若學生對職涯發展有興趣可與學校職涯輔導單位聯繫。