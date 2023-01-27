新北Podcast閱讀計畫 200集從聽學習改變

新北市教育局為提供多種學習管道，以Podcast為形式結合新興數位載具與傳播方式，提供學生體驗用聽閱讀。聽閱讀規劃7系列、200集節目，每集5至10分鐘不等，由學校播放或學生返家利用零碎時間聆聽，從而產生學習與改變，也讓閱讀動機薄弱學生有另種閱讀選擇。

教育局長張明文表示，專注聆聽是成功特質，聽覺是最初學習方式，閱讀不侷限於紙本，學習也不限於視覺，透過五感學習，能讓孩子有不同的學習感受，再加上聲音有抑揚頓挫、有快慢輕重，輔以豐富的內容，能培養學生聆聽的習慣與能力。

積穗國小陳秀虹老師表示，廣播裡擲地有聲的故事深具感染力，孩子聽了彷彿身歷其境，當聆聽轉變成習慣和能力，孩子的人生就有更多可能。六年級學生黃馨慧說，午餐時間播放故事，不僅讓學到課外知識，還能放鬆心情。