新北Podcast閱讀計畫 200集從聽學習改變
新北市教育局為提供多種學習管道，以Podcast為形式結合新興數位載具與傳播方式，提供學生體驗用聽閱讀。聽閱讀規劃7系列、200集節目，每集5至10分鐘不等，由學校播放或學生返家利用零碎時間聆聽，從而產生學習與改變，也讓閱讀動機薄弱學生有另種閱讀選擇。
教育局長張明文表示，專注聆聽是成功特質，聽覺是最初學習方式，閱讀不侷限於紙本，學習也不限於視覺，透過五感學習，能讓孩子有不同的學習感受，再加上聲音有抑揚頓挫、有快慢輕重，輔以豐富的內容，能培養學生聆聽的習慣與能力。
積穗國小陳秀虹老師表示，廣播裡擲地有聲的故事深具感染力，孩子聽了彷彿身歷其境，當聆聽轉變成習慣和能力，孩子的人生就有更多可能。六年級學生黃馨慧說，午餐時間播放故事，不僅讓學到課外知識，還能放鬆心情。
新北市教育局表示，專業人員製播適合親子共聽的Podcast是全新閱讀方式，不能擴展學生視野、提升學生學習動機，更涵養終身受用的聆聽力。「聽閱讀計畫」是適性閱讀部分、將好聲音連接至每個人的載具，開啟聲音交互的新傳播時代，是智慧化的一環、讓聲音和知識無處不在。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言