快訊

陳建仁接閣揆貫徹蔡英文意志 賴清德問鼎2024荊棘滿布

親眼目睹逃兵被槍殺！前瓦格納指揮官回憶「戰場前線慘況」

新北Podcast閱讀計畫 200集從聽學習改變

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
鼻頭國小學生練習錄製線上廣播。圖／新北市教育局提供
鼻頭國小學生練習錄製線上廣播。圖／新北市教育局提供

新北市教育局為提供多種學習管道，以Podcast為形式結合新興數位載具與傳播方式，提供學生體驗用聽閱讀。聽閱讀規劃7系列、200集節目，每集5至10分鐘不等，由學校播放或學生返家利用零碎時間聆聽，從而產生學習與改變，也讓閱讀動機薄弱學生有另種閱讀選擇。

教育局長張明文表示，專注聆聽是成功特質，聽覺是最初學習方式，閱讀不侷限於紙本，學習也不限於視覺，透過五感學習，能讓孩子有不同的學習感受，再加上聲音有抑揚頓挫、有快慢輕重，輔以豐富的內容，能培養學生聆聽的習慣與能力。

積穗國小陳秀虹老師表示，廣播裡擲地有聲的故事深具感染力，孩子聽了彷彿身歷其境，當聆聽轉變成習慣和能力，孩子的人生就有更多可能。六年級學生黃馨慧說，午餐時間播放故事，不僅讓學到課外知識，還能放鬆心情。

新北市教育局表示，專業人員製播適合親子共聽的Podcast是全新閱讀方式，不能擴展學生視野、提升學生學習動機，更涵養終身受用的聆聽力。「聽閱讀計畫」是適性閱讀部分、將好聲音連接至每個人的載具，開啟聲音交互的新傳播時代，是智慧化的一環、讓聲音和知識無處不在。

瓜山國小學生利用下課時間聽Podcast。圖／新北市教育局提供
瓜山國小學生利用下課時間聽Podcast。圖／新北市教育局提供

教育局

延伸閱讀

培育戶外教育師資 新北跨域研習到大甲溪看水力發電

影／新北為幼兒打造「動動健康操」 唱跳還能學本土語

台中議會國民黨團黃馨慧任書記長 展現藍營團結士氣

疫情成教育百年最大危機 新北系統化防疫教案成轉機

相關新聞

新北Podcast閱讀計畫 200集從聽學習改變

新北市教育局為提供多種學習管道，以Podcast為形式結合新興數位載具與傳播方式，提供學生體驗用聽閱讀。聽閱讀規劃7系列...

不只星星月亮夜發亮 成大團隊讓洋桔梗、鹿角蕨也發光

國立成功大學與研究團隊長期投入研發植物夜間發光出錦技術，利用儲能能源奈米材料原理，結合植物表面功能性修飾技術，讓葉片有效...

屏東第10任兒少代表 關注原民族語課程、學生心理健康

屏東縣第10任兒少代表上任，新任兒少代表選出15名，力里國小盧樂晴來自排灣族，將關注「國小族語課程節數」議題。

紅包理財課／開壓歲錢專戶存基金 陪孩子學操盤和聰明消費

一名國小教師分享，曾有孩子在課堂上學到關於紅包的運用與管理，回家後跟爸媽爭執紅包所有權，爸媽反認為學校老師過度干涉。越來越多孩子將「紅包」視為長輩的「贈與」，但如何合理的處置，親子需要有共識，可與孩子討論「合理的額度」交由孩子處分，家長藉此觀察孩子金錢支出是建立在「需要」還是「想要」？理財專家建議，先幫孩子開專戶存壓歲錢，存到一定金額，可考慮基金定期定額，孩子若臨青少年期，可以參與管理帳戶。

不跟別人比 親子摸索學習路

「起跑點沒有什麼輸贏，知道自己有思考、解決問題的能力才最重要」，這幾年許多孩子進出實驗教育，家長也懷著忐忑心情跟著摸索，...

校數設上限 實驗課程公婆多

實驗教育出現國小到高中實驗學校遞減現象，主要受制教育部規定，全國實驗教育學校數須控制在百分之十以下，學者認為，實驗教育學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。